Congo terminal aux cotes des artisans locaux pour le recyclage des pneus

Le 26 juillet 2022, Congo Terminal a signé un partenariat avec l’association le « Club des femmes artistes peintres et sculpteurs » en sigle CFAPS pour le recyclage des pneus. Les pneus recyclés deviennent des meubles ou des arts de décorations.Le partenariat conclu avec cette association prévoit la mise à disposition régulière des pneus usagés en fonction de l’activité. Ceux-ci sont repartis équitablement entre les membres de l’association. Les membres fabriquent des meubles et réalisent des structures à partir de pneus usagés et d’autres matériaux notamment le plastique, l’emballage des boites de conserve, etc. A ce tire 17 pneus usagés, ont été remis à l’association le vendredi 01 juillet 2022 en présence de Fridje BILONGUI, assistant environnement du pôle HSE accompagné d’agents de la direction technique.

Pour Florence SOBLOG, Présidente de la l’association « le partenariat avec Congo Terminal nous permet d’avoir régulièrement la matière première. Elle nous a longtemps fait défaut. Nous disons merci à Congo Terminal pour son engagement à préserver l’environnement et sa volonté à accompagner lesartisans locaux »« Notre politique sociétale rime avec le local content et la préservation de l’environnement. Créer de la richesse, accompagner la promotion des actions locales, œuvrer pour une consommation responsable et une gestion durable des déchets sont au cœur de nos actions » soutient Patricia EKEY-MISSE,Responsable Régionale communication et développement durable.

Engagé dans la démarche Green Terminal, processus de labélisation initié par Bolloré Ports, Congo terminal mène plusieurs actions en faveur de l’environnement. Notamment la consommation responsable, la préservation de la biodiversité et la promotion des actions de recyclage. Depuis 2013, l’entreprise a conclu un partenariat avec Total Energies pour le recyclage des huiles usagées. Elle vient de s’associer aux artisans pour le recyclage des capsules de café et sachets de thé. Elle recycle également les papiers usagés qui sont broyés et destinés à l’emballage de colis lors des expéditions.À propos de Congo TerminalCongo Terminal, concession de Bolloré Ports, est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire.L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs.

Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4 et bénéficie de la forte expérience portuaire du réseau Bolloré Ports. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.

