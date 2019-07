Congo : un projet promet cinq milliards f cfa aux agriculteurs

Le Projet d’appui à l’agriculture commerciale (PDAC) financé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale à hauteur de 60 milliards f cfa pour une durée de cinq ans (2017-2022) va mettre à la disposition des associations, groupements agricoles et petits agriculteurs du Congo une enveloppe de 5 milliards f cfa, a annoncé, lundi à Brazzaville, son coordonnateur, Isidore Andoki.M. Andoki a fait cette annonce lors du lancement d’une campagne de sensibilisation à l’endroit des associations, des groupements et des petits agriculteurs congolais.

« Tous les dossiers sélectionnés seront transmis à un bureau indépendant pour examen et validation », a expliqué Isidore Andoki, soulignant que l’objectif est d’atteindre près de 500 mille bénéficiaires.