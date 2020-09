Construction des logements sociaux: le premier ministre procède à la pose de la première pierre

Ce lundi 28 septembre 2020, le premier ministre Ibrahim Kassory Fofana a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction des logements sociaux sur le site de Sonfonia Lac, dans la commune de Ratoma. C’était en présence des entreprises retenues au terme d’un processus de sélection particulièrement rigoureux.

S’exprimant au nom des entreprises retenues, le Président-Directeur Général (PDG) du groupe Guicopres, Kerfala Camara a rappelé que les secteurs public et privé ont peiné depuis trop longtemps à répondre aux besoins sans cesse croissants de logements décents au profit de la population guinéenne.

« C’est à partir de ce constat que le président de la République Alpha Condé, dans le but de réduire un déficit qui se creuse d’une année sur l’autre en matière de production de logements sociaux que le gouvernement guinéen agissant sur son leadership et sa vision éclairée, s’est assigné le noble objectif prioritaire de s’attaquer à cette problématique en produisant chaque année, des logements sociaux en nombre suffisant. Explorant sur ce fait toutes les voies et moyens de répondre aux aspirations des Guinéens aboutissant ainsi à proposer des solutions adaptées aux besoins sachant bien que le secteur privé malgré toute sa volonté, n’a pas la possibilité de parvenir à lui seul à combler un tel déficit sans intervention de l’Etat », a-t-il déclaré.

Mettant l’accent sur certains facteurs qui empêchent les Guinéens de se loger décemment, il affirme.

« La forte croissance démographique, une offre d’hébergement inadaptée, la hausse continue des prix des matériaux de construction et du foncier sont autant de handicaps qui ont conduit à grossir progressivement le nombre de Guinéens incapables aujourd’hui de se loger décemment que ce soit en accession directe ou en location. Les experts s’accordent à dresser un constat de déficit national de près de 500 mille logements appelés à se créer chaque année si rien n’était entrepris pour infléchir la courbe de ce déficit chronique. Le temps est venu aujourd’hui pour la mise en œuvre effective de cet ambitieux programme dont vous avez (président de la République Alpha Condé, NDLR) pris l’initiative et les Guinéens bénéficiaires qui en ont si grandement besoin vous seront éternellement reconnaissants… Le groupe Guicopres à travers sa filiale Kakandé Immo, s’est engagé avec force et enthousiasme dans l’accompagnement des initiatives du gouvernement et de l’Agence Guinéenne du Financement de logements (AGUIFIL) ».

Pour sa part, le Premier Ibrahima Kassory Fofana, a indiqué que ce projet présidentiel permettra de sortir les Guinéens dans la précarité en termes de logement, de réduire et d’endiguer les gaps entre l’offre et la demande de logements dans le pays.

« Il permet aussi de booster l’économie en ouvrant tout un panneau de Bâtiments Travaux Publics (BTP) qui favorisera la croissance et permettra au PIB (Produit Intérieur Brute) de croître de façon plus importante. Quand le bâtiment marche bien, l’économie aussi marchera très bien. Ce programme va permettre également à nos artisans et à nos ouvriers d’avoir le travail afin de réduire le chômage. Il va permettre également les possibilités de sous-traitance à l’image du groupe Guicopres», a-t-il martelé.

De son côté, le président de la République, par visioconférence, a souligné que l’Etat a consenti d’énormes efforts à travers les allègements fiscaux douaniers, la facilité d’accès aux crédits immobiliers ainsi qu’à la mise à la disposition gratuite du foncier. « Ces mesures ont contribué considérablement à réduire le coût de construction des logements favorisant ainsi l’accès pour chaque famille guinéenne à un toit… Il y a une semaine que le gouvernement a lancé la campagne de préinscription du programme présidentiel de construction de logements abordables. A cette occasion, j’avais annoncé la pose de la première prière des travaux de construction de dix mille logements sur les sites devant abriter la première phase du projet à Conakry et à l’intérieur du pays notamment Kindia, Mamou, Kankan et N’Zérékoré. Il s’agit de permettre aux fonctionnaires et aux travailleurs affectés dans ces localités de se loger décemment tout en contribuant au développement socioéconomique des régions concernées bien sûr que les autres régions suivront. Le site de Sonfonia-Lac a une superficie de 49 hectares et 12 promoteurs immobiliers ont été retenus pour la réalisation de 6 mille logements sociaux successifs. Les types de logements proposés varient entre deux chambres, trois chambres, quatre chambres et les coûts sont fixés à partir de 200 millions de francs guinéens », a-t-il expliqué.

Cependant, le président Alpha Condé a invité les promoteurs immobiliers à faire preuve de rigueur et dans le strict respect des normes architecturales et urbanistiques en vigueur.

La cérémonie a pris fin par la signature entre les Etats représentés par le ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, l’Agence guinéenne de Financement du Logements et les entreprises adjudicatrices.

Notons que 12 entreprises ont été sélectionnées sur la trentaine ayant postulé.