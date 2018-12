Coopération Guinée-Chine : signature d’une convention d’exploitation des mines de bauxite à Boké et Télémilé

Les documents ont été parafés ce 17 décembre 2018, au Ministère des Mines et de la Géologie.

La salle de conférence du Ministère des Mines et de la Géologie a servi de cadre à la cérémonie de signature d’une convention minière entre l’Etat guinéen représenté par les ministres des Mines et celui du Budget et les responsables de la société CDM-Henan Chine. Ce projet minier placé dans le cadre du partenariat stratégique sino-guinéen, cette exploitation concerne la préfecture de Boké et la localité de Telemelé et va consister en plus de l’exploitation d’une mine de bauxite, à la réalisation d’un chemin de fer, la transformation de la bauxite en alumine et en aluminium.

Prenant la parole pour la circonstance, le conseiller économique et commercial de l’ambassade de Chine en Guinée, Wang Baozhong a salué l’ouverture des autorités guinéennes, avant d’apporter quelques précisions sur le contenu local. « Je dois rappeler que l’application strict et complète de la politique du contenu local, n’est pas une option, ni un libre choix, ni une alternative. Au contraire, c’est une obligation, une exigence, un devoir, une responsabilité et un engagement solennel. C’est un must-do. Il faut mettre en application la politique du contenu local d’une manière strict, complète, exemplaire e long terme… » Pour le ministre du Budget, Ismaël Dioubaté, les retombées financières de ce projet seront énormes. « Le parc minier s’agrandit, ce qui veut dire que nous sommes en train de passer d’une vision minière à une réalité minière et cet agrandissement signifie qu’on peut collecter assez de revenus pour le pays, parce que ces investissements directs de l’étranger (IDE) vont générer des emplois, qui vont aussi générer des intérêts sur le plan local, que national ».

Prenant la parole, Le ministre des Mines et de la Géologie dira que pour l’essentiel, « cette convention, est une convention qui rentre en droite ligne dans la vision du président de la République, qui porte sur la transformation locale de la bauxite en alumine, la réalisation de chemin de fer surtout la prise en compte de tous les aspects liés au développement local », a-t-il mentionné, avant de rassurer les partenaires que l’Etat jouera tout son rôle en ce qui concerne la sécurisation des investissements étrangers dans le pays. Poursuivant, il dira que « conformément aux orientations du président de la République et aux orientations du premier ministre, chef du gouvernement, le projet prend entièrement en compte les questions d’impacts environnemental et social ainsi que les questions de contenu local pour lesquelles nous nous réjouissons de l’engagement du gouvernement chinois à accompagner les chinois en Guinée pour que le contenu soit effectivement respecté et prôné. La particularité de donner l’option de la transformation de la bauxite pas seulement en alumine, mais aussi dans le cadre d’une convention qui sera négociée… »