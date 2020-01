Coronavirus : Le Congo renforce les contrôles aux frontières

Le gouvernement congolais a prévu de mettre en place un mécanisme des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestre, aérienne, maritime en vue de mettre les populations à l’abri du coronavirus qui s’est déclaré en Chine.

« Nous allons prendre des mesures sanitaires d’envergures dans le pays dont le renforcement des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes pour mettre à l’abri les populations congolaises de ce virus qui a déjà mort d’homme dans le pays où il a été détecté il y a quelques jours bien qu’aucun cas (confirmé) n’est encore signalé en Afrique », indique un communiqué du ministère congolais en charge de la santé.

« Il s’agira par ailleurs, aussi de sensibiliser les transporteurs sur les mesures à prendre en pareille circonstances », poursuit le texte qui précise que les mesures concernent notamment la prise systématique de la température, le lavage des mains et la collecte des informations qui permettront de tenir haut le niveau de l’alerte.

Ces mesures de contrôle envisagées par le gouvernement faciliteront « le passage de la détection du Coronavirus et la riposte afin de juguler les conséquences du virus qui se sont révélées mortelles pour certains cas ».

Le ministère congolais en charge de la santé exhorte ainsi la population à la vigilance et à l’observation des règles d’hygiène de base et le recours à une formation sanitaire la plus proche en cas de fièvre ou de toux après un séjour dans l’un des pays touchés comme la Chine, la Thaïlande, les Etat-Unis et d’autres comme la Corée du sud ou le Japon.