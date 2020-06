Coronavirus, politique et faits de société au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus, mardi à APA, traitent du coronavirus, de la politique et des faits de société. »Covid-19: lundi macabre au Sénégal-Trois nouveaux décès portent le bilan à 52 ans », écrit Libération, à côté de Vox Populi qui renchérit: « Le bilan du Covid passe à 52 morts. Trois patients âgés de 69 ans, 44 ans et 43 ans décèdent entre les hôpitaux Principal, Fann et Le Dantec ».

« L’épicentre Dakar refuse de se débarrasser du virus-Trois nouveaux décès », note La Tribune. Faisant la situation du coronavirus hier au Sénégal, L’As révèle « trois morts et 99 nouveaux cas ».

À propos de l’atteinte du pic des cas de Covid-19, nos confrères de Walf Quotidien informent que « l’OMS dément Diouf Sarr (ministre de la Santé et de l’Action sociale) » et recommande de ne pas « s’amuser à faire le pic ».

En politique, Sud Quotidien s’intéresse à l’organisation des élections à date échue et se focalise sur « le casse-tête des locales ». Pour EnQuête, « la Covid-19 menace la tenue des locales ».

Parlant des nominations de Moussa Sy et d’Abdou Fall qui « font polémique », La Tribune informe que fâché, « Macky va sortir la cravache ». Toutes choses qui poussent L’Observateur à écrire: « Nominations d’ex adversaires politiques-Polémiques en Sall de recyclage. Grogne au sein de l’Apr. Le président prépare les (élections) locales ».

En faits divers, ce journal revient sur « le procès du scandale à l’IAAF » et indique que « Gabriel Dollé enfonce Lamine Diack, qui évoque des soucis de santé ». « J’ai un état de santé assez compliqué, mais je suis là », affirme M. Diack dans Vox Populi.

Pendant ce temps, Le Témoin met l’accent sur « l’affaire BatiPlus » et informe que « l’accusée avait reconnu un détournement de 2 milliards f cfa » et que ses parents et son fiancé soupçonnés de recel, sont dans le collimateur de la justice.

« Dix-huit Sénégalaistombent en Italie avec 10.000 doses de coke. Le gang disposait d’appartements, de laboratoires et magasins pour conditionner, stocker et écouler la marchandise », informe Les Échos.