Coronavirus: Yaoundé suspend l’importation de produits d’origine animale

Le Cameroun a suspendu, «jusqu’à nouvel ordre», la délivrance des avis techniques d’importation d’animaux vivants, de produits d’origine animale et halieutique, frais ou congelés et non manufacturés, en provenance «des pays abritant des foyers actifs» du coronavirus, selon un communiqué du ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga.Le ministre demande également à ses collaborateurs de prendre toutes les dispositions nécessaires visant à maintenir la veille sanitaire active des services vétérinaires sur toute l’étendue du territoire national, et par ailleurs de renforcer les mesures d’inspection et de contrôle sanitaire vétérinaire aux frontières portuaires, aéroportuaires, terrestres ainsi qu’aux différents postes de contrôle sanitaire.

Avec la publication de cette note du Dr Taïga, les Camerounais s’interrogent sur les réseaux sociaux, particulièrement sur les produits d’origine halieutique, le pays important, selon les données 2017 de l’Institut national de la statistique (INS), près de 19,6% de ses poissons surgelés de Chine considérée comme le foyer du coronavirus.

Depuis quelques jours, le gouvernement a assuré avoir mis sur pied un système de surveillance épidémiologique précoce dans les principaux points d’entrée aéroportuaires et portuaires du pays, en vue de s’assurer de la probable détection précoce des cas de ce virus qui surviendraient éventuellement sur toute l’étendue du territoire.