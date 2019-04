Côte d’Ivoire: 147 milliards FCFA payés aux bénéficiaires de prestations sociales de l’IPS-CGRAE en 2018

L’institution de prévoyance sociale- caisse générale de retraite des agents de l’État (IPS-CGRAE) a payé 83 396 bénéficiaires de prestations sociales pour un montant de 147 milliards FCFA en 2018, a appris APA mardi auprès de cette institution de prévoyance sociale des agents du secteur public en Côte d’Ivoire.«Nous avons aujourd’hui 182 employeurs constitués principalement des ministères et des démembrements de l’Etat. Nous comptons 251 250 travailleurs affiliés » a révélé mardi à Abidjan Siriki Diarrassouba, le directeur des études pour la coopération et la communication de l’IPS-CGRAE qui livrait les statistiques de son institution en 2018, ajoutant que « nous avons payé régulièrement autour de 83 396 bénéficiaires de prestations sociales pour un montant de 147 milliards FCFA».

Il s’exprimait dans une communication sur le thème «quelles réformes novatrices pour une retraite efficace et rassurée» prononcée à la faveur du lancement des activités 2019 de l’Organisation des journalistes professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI).

Justifiant auparavant la réforme de l’IPS-CGRAE en 2012, M. Diarrassouba a soutenu que celle-ci a été initiée pour régler le « déséquilibre financier» de l’institution. « On n’arrivait plus à obtenir un maximum de cotisations pour financer les cotisations. Il y avait également un certain nombre de points à améliorer, notamment les délais de traitement des dossiers qui étaient jugés très longs», a-t-il expliqué.

Selon M. Diarrassouba, cette réforme de la CGRAE a notamment permis six ans après, d’améliorer de « façon notable » un certain nombre de points faibles notamment la réduction du délai de traitement des dossiers qui est passé de plus d’un an à 12 jours en moyenne à fin 2018.

« Nous cherchons encore à l’améliorer pour le réduire à trois jours. Aujourd’hui, nos assurés ne sont pas obligés de venir tous à Abidjan pour poser toutes leurs préoccupations. Ils peuvent se rendre dans toutes nos structures de l’intérieur du pays», a ajouté M. Diarrassouba.

Dirigée par Abdrahamane Berté, l’IPS-CGRAE est une institution de prévoyance sociale des agents du secteur public ivoirien. Elle a pour objet la gestion au profit des bénéficiaires, des régimes obligatoires de pension, des régimes complémentaires ou spéciaux, obligatoires ou volontaires de pension, le recouvrement des cotisations et la gestion des fonds collectés au titre des différents régimes.