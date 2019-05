Côte d’Ivoire: 1838 localités seront électrifiées entre 2019 et 2020 (Ministre)

Le Gouvernement ivoirien à travers le Programme national d’électrification rurale (PRONER), entend électrifier 1838 localités de plus de 500 habitants chacune d’ici fin 2020 et l’ensemble des localités de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2025, a annoncé, lundi, le ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé.Le ministre Cissé qui s’exprimait au cours d’une cérémonie de mise sous tension des localités de Dadié-Kouassikro, Bocabo et Koguinan dans la sous-préfecture de Dimbokro (Centre), a souligné que « l’objectif est de passer d’un taux de couverture national d’électricité de 58% en 2018 à 80% en 2020, contre seulement 33% en 2011».

Selon lui, l’électrification de ces trois villages de Dimbokro « va améliorer le quotidien de plus de 2400 de nos concitoyens en leur offrant la possibilité d’accéder aux commodités de la vie moderne et surtout de créer des activités génératrices de revenus ».

Le 31 décembre dernier, le Chef de l’Etat Alassane Ouattara a annoncé la mise en œuvre d’un Programme social du gouvernement d’un montant de 727,5 milliards FCFA, visant à améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes.

Dans son volet électricité, a expliqué Abdourahmane Cissé, ce Programme se décline en trois principales actions. Il s’agit de la baisse de 20% sur le tarif social domestique de 5 ampères (5A) de l’électricité.

«Ce sont 892 000 ménages soit plus de 5,3 millions de nos concitoyens qui en bénéficient depuis janvier 2019 », s’est félicité le ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.

Le Programme national d’électrification rurale (PRONER) et le programme d’électricité pour tous (PEPT) sont les deux autres actions.

Revenant à la cérémonie du jour, il a annoncé que l’objectif fixé par le gouvernement, sur la période 2019-2020, est d’électrifier au total 15 localités additionnelles dans le département de Dimbokro. Sur cet effectif, cinq localités ont déjà été électrifiées entre janvier 2019 et avril 2019. « Il reste donc 10 localités additionnelles à électrifiées d’ici la fin 2020 », a précisé M. Cissé.

L’ensemble de ces réalisations permettra d’électrifier au total 43 localités, à fin 2020, sur les 71 localités que compte le département de Dimbokro pour un taux de couverture de 61% contre seulement 20 localités en 2011, équivalent à un taux de couverture de 28,2%. « Plus important encore, toutes les 35 localités de plus de 500 habitants du département de Dimbokro seront électrifiées. Les 28 localités restantes seront électrifiées avant 2025 », a-t-il ajouté.

En matière de travaux de transport, un projet de renforcement et de sécurisation du poste 90/33 kV de Dimbokro d’un coût d’environ 1 milliard FCFA est prévu afin de sécuriser l’alimentation électrique et de favoriser l’accès à l’électricité dans ce département.

Dans le même élan, il a rappelé la vision du Président Alassane Ouattara et du gouvernement qui est d’œuvrer pour que chaque ivoirien puisse bénéficier de l’électricité chez lui à domicile, car, a expliqué le ministre Cissé, « c’est ainsi que nous impacterons réellement le bien-être et la vie de nos braves populations ».

Pour y arriver, le gouvernement a décidé d’aller au-delà des 600 000 ménages qui ont déjà bénéficié du Programme d’électricité pour tous (PEPT) pour en faire bénéficier 400 000 ménages supplémentaires d’ici à 2020.

« Je puis vous annoncer, au nom du Président la République et du Premier Ministre, que vos localités, feront partie de ce programme social, qui vous permettra de vous raccorder au réseau électrique en payant vos frais de branchement sur 10 ans » a encore dit Abdourahmane Cissé.

«De plus, les 1000 FCFA de frais de souscription seront pris en charge par l’Etat de Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté en invitant les populations à « s’abonner massivement pour les branchements afin de bénéficier chez vous de tous les services qu’offre l’électricité ».