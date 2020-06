Côte d’Ivoire: 19 morts et plus de 3500 personnes sinistrées par des pluies diluviennes

Les pluies diluviennes qui ont arrosées dernièrement la Côte d’Ivoire ont fait 19 morts, 09 blessés, 3605 personnes affectées et 721 ménages sinistrées, a-t-on appris lundi de source officielle.Selon une note d’information transmise à APA, ce bilan national des dégâts causés par les pluies diluviennes a été fait par Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui s’exprimait lors d’une réunion du Comité de coordination élargi (CCE) avec des acteurs humanitaires et des experts des organisations internationales.

« Le bilan (des pluies diluviennes) au plan national, à la date du 21 juin 2020 fait état de 721 ménages sinistrés, soit 3605 personnes affectées, 09 blessés et 19 décès dont 16 à Anyama», a indiqué Mme Koné.

A en croire la note, les partenaires internationaux de la Côte d’Ivoire ont assuré à cette occasion de leur disponibilité à accompagner le gouvernement ivoirien et à renforcer les systèmes existants notamment en matière de sensibilisation, d’alertes précoces, d’assistance alimentaire et sanitaire.

Par ailleurs, le Comité de coordination élargi (CCE) a également envisagé à l’issue de cette rencontre des actions « de grande envergure » avec le Groupe de coordination opérationnel en vue de trouver des solutions durables.

Par ailleurs, a fait savoir la note, un point a été fait à cette réunion aussi bien par la partie gouvernementale que par les partenaires internationaux quant à la mobilisation des ressources et des actions menées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.