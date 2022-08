Côte d’Ivoire : 26 étudiants admis dans de prestigieuses écoles françaises

Le secrétaire général de la présidence de la République de Côte d’Ivoire, Abdourahmane Cissé, a reçu mardi à Abidjan, au nom du chef de l’Etat, 26 étudiants ivoiriens admis à des concours dans des écoles prestigieuses de commerce et d’ingénieur françaises.M. Abdourahmane Cissé, qui avait à ses côtés le ministre de l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Adama Diawara, a rencontré au nom du chef de l’Etat ces étudiants. Il a indiqué qu' »il y a une vingtaine d’étudiants qui ont été admis dans les meilleures écoles de commerce et d’ingénieur françaises ».

Parmi ces établissements « nous avons l’école polytechnique où il y a eu plusieurs admis dont une fille », a ajouté le secrétaire général de la présidence, ajoutant qu’il y a également HEC Télécoms Paris. Des écoles prestigieuses et difficiles d’accès.

M. Abdourahmane Cissé leur a remis des cadeaux, notamment des ordinateurs portables à tous ces étudiants ivoiriens admis dans les meilleures écoles de commerce et d’ingénieur françaises. Ces derniers bénéficient d’une bourse de l’Etat ivoirien pour leur permettre de pouvoir poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

« Cette bourse est faite de façon très équitable c’est uniquement basé sur le mérite », a souligné M. Cissé, faisant savoir que « dans quelques mois, ils partiront. Ils sont issus de plusieurs lycées à travers le pays : lycée sainte Marie de Cocody Abidjan, lycée scientifique de Yamoussoukro, d’Oumé, de Tiassalé, du lycée moderne de Grand-Bassam, d’Abobo, de Bingerville, de Korhogo et de Boundiali.

« Concernant le retour au pays, nous avons partagé nos expériences personnelles » à l’endroit de ces jeunes qui « représentent le futur de notre pays », a déclaré M. Cissé, avant d’ajouter « nous souhaitons qu’ils servent d’exemples pour émuler d’autres jeunes et travailler en Côte d’Ivoire une fois qu’ils auront eu leurs diplômes ».

Leur prodiguant des conseils, il a relevé qu’« une chose, c’est d’être admis, ce qui n’est pas facile, (car) ce sont les meilleures écoles d’ingénieures françaises ». Et, une autre, c’est d’avoir des ressources financières, ce qui n’est pas évident. A cet effet, le chef de l’Etat Alassane Ouattara leur a offert des bourses « systématiquement » pour leur scolarité.

« Lorsque vous réussissez au concours et que vos parents n’ont pas les moyens, vous allez vous tourner le pouce, ne sachant pas comment faire pour payer la scolarité. Aujourd’hui, grâce au président de la République, ces préoccupations ne sont plus des préoccupations », a insisté M. Cissé, faisant observer que c’est une « opportunité ».

« Aujourd’hui, lorsque vous êtes admis dans les meilleures écoles de commerce et d’ingénierie françaises, vous bénéficiez systématiquement d’une bourse pour faire des études », a-t-il poursuivi, témoignant que ses parents n’avaient pas les moyens pour lui payer le billet d’avion pour aller à Paris, mais c’est grâce à une bourse d’étude qu’il a fait toutes ses études.

En accordant ces bourses d’étude, l’Etat de Côte d’Ivoire veut assurer une formation de haut niveau à sa jeunesse qui est la relève de demain. Il a révélé qu’« il y a eu des cas d’étudiants qui se sont faits renvoyer et ça c’est inacceptable. Soyez humbles, continuez à apprendre, et construisez un réseau », a-t-il lancé, les exhortant à être ambitieux et à ne pas baisser les bras.