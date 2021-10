Côte d’Ivoire: 28,5 millions d’arbres déjà plantés sur 50 millions visés en 2021

La Côte d’Ivoire qui vise, pour l’année 2021, le planting de 50 millions d’arbres, a atteint actuellement 28,5 millions d’arbres, soit un taux de réalisation de 57,8%.

Cette performance a été dévoilée, vendredi, par le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain-Richard Donwahi, lors d’une cérémonie marquant l’opération « 1 jour 50 millions d’arbres ».

L’opération, qui est à sa 3e édition, s’est tenue dans la forêt classée d’Anguédédou, dans la localité d’Anyama, au nord-Est d’Abidjan, en présence d’acteurs du secteur privé et des partenaires techniques et financiers.

Entamée depuis le 1er juin 2021, « sans interruption sur l’ensemble des régions et départements de Côte d’Ivoire en fonction de la saison des pluies, le bilan partiel indique à ce jour 28,538 millions d’arbres plantés, soit un taux de réalisation de 57,8% », a dit M. Alain-Richard Donwahi.

Mi-novembre 2019, le ministère des Eaux et forêts, a lancé l’opération « 1 jour 1 million d’arbres », la première, qui a permis le planting de 1,16 million d’arbres. A la seconde opération, lancée officiellement le 25 juillet 2020, cette phase dénommée « 1 jour 5 millions d’arbres », a permis de planter 6,449 millions d’arbres.

La forêt classée d’Anguédédou, constitue avec le Parc national du Banco, un véritable poumon vert du District d’Abidjan pour leur rôle régulateur climatique, d’oxygénateur et de réduction de la pollution atmosphérique.

L’objectif initial cette année était de 1 jour 10 millions d’arbres, a rappelé M. Donwahi, soulignant qu’au cours de l’année il a proposé 50 millions d’arbres, une vision ambitieuse, à la suite de sa reconduction au gouvernement.

« Il nous reste deux mois (novembre et décembre 2021) », a-t-il fait savoir, appelant toute la population dans sa diversité à planter, chacun et chacune un arbre.

La Côte d’Ivoire a perdu plus de 90% de son couvert forestier. Le pays, selon le dernier inventaire de sa forêt, dispose de 9,2% de forêts. La politique de l’Etat ivoirien vise à porter le couvert forestier à 20% d’ici à l’horizon 2030 avec le planting de 3 millions d’hectares de forêts.

La représentante du Pnud en Côte d’Ivoire, Carol Flore-Smereczniak, a salué la « vision et le leadership » du ministre des Eaux et forêts, assurant que son institution est prête à accompagner le pays.

Des ong, des entreprises et des organismes internationaux ont été distingués pour leurs actions citoyennes et leur engagement dans la protection et la gestion de l’environnement.

Le ministère envisage d’utiliser le drone planting de seed balls, qui largue des boules contenant des essences d’arbres. Ce drone fait un push de 10.000 seed balls par heure.