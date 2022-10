Côte d’Ivoire : 30 auditeurs formés en transport et aménagement urbain

Ces auditeurs ont décroché le Master professionnel en transport et aménagement urbain (MP-TAU), après des cours en salle, à distance et des stages professionnels.Le Projet de mobilité urbaine d’Abidjan (PMUA) a financé ces 30 bourses de formation. L’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro a, dans le cadre de cette formation, organisé les soutenances de la 2e promotion du programme les 20 et 21 septembre 2022.

Le PMUA qui finance cette trentaine de bourses d’études pour la formation dans le cadre de ce programme de MPTAU, a pris une part active à ces soutenances qui se sont déroulées simultanément devant plusieurs jurys thématiques.

Selon M. Silué Sielé, conseiller spécial du Premier ministre, président du Grand Jury lLes soutenances des auditeurs de la 2ème promotion du Master MP-TAU a été marquée par la pertinence et la praticabilité des thèmes traités par les différents candidats dont 12 sur les 13 ont été déclarés admis.

Pour cette 2ème promotion, le PMUA a financé trois bourses d’études sur une trentaine prévue, pour le renforcement des capacités de cadres Ivoiriens. Ce programme de formation totalise à ce jour 30 bénéficiaires déclarés admis après des cours en salle, à distance et des stages professionnels.

Le Programme de Master professionnel en transport et aménagement urbain (MP-TAU), mis en place par l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro et l’Ecole Nationale de Ponts et Chaussées (ENPC) de Paris.

Ce projet qui bénéficie de l’appui de certains bailleurs de fonds dont l’AFD et la Banque mondiale, a été initié dans le cadre du Projet d’Appui à la Compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA). Il s’agit d’une formation à temps partiel, ouverte aux professionnels diplômés de l’enseignement supérieur.

Cette formation qui se veut pluridisciplinaire, à en croire son directeur académique, M. N’Guessan Tozan BI, associe les domaines de l’aménagement et des transports, la recherche, les milieux professionnels et les opérateurs du Grand Abidjan.

Au niveau pédagogique, M. N’Guessan Tozan BI, a précisé que ce programme de Master professionnel comprend dix modules d’enseignement en présentiel et la soutenance d’une thèse professionnelle avec des enseignants de haut niveau issus des deux écoles ivoirienne et française.

Ce Master, selon les témoignages recueillis au cours de cette session de soutenances, contribuera à renforcer considérablement les capacités des cadres Ivoiriens pour la gestion efficace des grands projets du Schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA).

Le Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan (PMUA) accorde une importance particulière à « l’Appui au développement des compétences du secteur des transports urbains » qui fait partie intégrante de sa quatrième composante à savoir « le développement du capital humain et soutien opérationnel ».

M. Coulibaly Pliguéya Ali, coordonnateur adjoint du PMUA, a félicité l’ensemble des auditeurs de ce programme de formation et particulièrement ceux ayant bénéficié d’une bourse d’étude du Projet de mobilité urbaine d’Abidjan (PMUA).