Côte d’Ivoire : 44 groupes artistiques issus de 15 pays sélectionnés pour le MASA 2020

Quelque quarante-quatre artistes ou groupes artistiques originaires de quinze pays, ont été sélectionnés par la Comité artistique national (CAN) pour participer à la 11è édition du Marché des arts du spectacle d’Abidjan ( MASA) prévue du 07 au 14 mars 2020 dans la capitale économique ivoirienne autour du thème, « l’Afrique-Monde» rapporte un communiqué transmis mercredi à APA.Selon le communiqué signé par Pr Yacouba Konaté, le directeur général du festival MASA, à l’issue de ses travaux, le comité artistique national ( CAN) a sélectionné 21 groupes artistiques en musique, 08 en danse, 06 en théâtre, 05 en slam, 02 en humour, 01 en arts du cirque et de la marionnette et 01 en conte, soit un total de 44 groupes artistiques retenus contre 208 dossiers de candidature.

Au nombre des artistes retenus pour participer à ce festival, l’on peut citer entre autres, la compagnie Dame de la Joliette ( France), M’Bouillé Koité ( Mali) et Général Tchefary ( Côte d’Ivoire) pour la catégorie musique, Prisca La degammeuse ( Côte d’Ivoire) et Rigel Gandhi ( Guinée Conakry) pour l’humour et la compagnie Divine Marionnettes du Bénin pour la catégorie Arts du cirque et de la marionnette.

Le MASA qui est l’un des plus grands marchés des arts de la scène du continent a plusieurs objectifs dont le soutien à la création et à la production de spectacles de qualité ainsi que la facilitation de la circulation des créateurs et leurs productions en Afrique et dans le monde.