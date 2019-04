Côte d’Ivoire : 6 personnes tuées dans un accident de la circulation sur l’autoroute du Nord

Six personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation dans la nuit de vendredi à samedi sur l’autoroute du Nord, voie nord PK95, a appris APA samedi de source sécuritaire.« Le vendredi 19 avril 2019, à 22h43, nous sommes alertés pour un accident de la circulation sur l’autoroute du Nord, voie nord PK95. Il s’agit d’une collision entre un car de transport et un camion remorque faisant 44 victimes dont 06 décès certains. 04 refusent de se faire évacuer et signent des décharges de responsabilité, les 34 autres évacuées à l’hôpital Saint Jean Baptiste de Bodo par la 7ème compagnie (N’Zianouan)», rapporte le Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) dans une note d’information.

Au premier trimestre 2019, les accidents de la circulation ont fait 6262 victimes dont 156 morts. L’année 2018 s’est achevée avec un total de 19.968 interventions du Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) dans le pays dont 12.974 accidents de la circulation. Quelque 27.164 victimes ont été enregistrées dont 837 décès.