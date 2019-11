Côte d’Ivoire: 60 dirigeants de PME formés aux systèmes de management de la qualité

Une soixantaine de dirigeants de Petites et moyennes entreprises (PME) issus majoritairement de l’industrie hôtelière et touristique ivoirienne ont été formés jeudi à Abidjan en Master Class sur les systèmes de management de la qualité à l’initiative de l’Agence Côte d’Ivoire PME (service public), a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon Ismaïla Cissé, le directeur de l’accompagnement-conseil et du climat des affaires de l’Agence Côte d’Ivoire PME, cette Master Class a pour objectif de donner aux PME de l’industrie touristique les outils nécessaires pour améliorer leur fonctionnement et la démarche qualité en maitrisant l’environnement dans lequel elles évoluent.

« Le secteur de l’industrie touristique et hôtelière est l’un des secteurs prioritaires identifiés par l’État de Côte d’Ivoire. Il y a une forte croissance dans ce secteur depuis 2012 où la croissance moyenne est estimée à 12% avec une contribution au PIB qui se situe entre 6 et 8%. Ce qui fait que ce secteur peut avoir un impact positif sur l’ensemble du tissu économique ivoirien », a expliqué à APA M. Cissé justifiant le choix des opérateurs du secteur touristique pour bénéficier de cette formation.

De son côté, Lolo Diby Cleophas, le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière de Côte d’Ivoire a relevé les enjeux de cette formation pour son organisation.

« L’industrie hôtelière en Côte d’Ivoire est en pleine croissance depuis 2011 jusqu’à ce jour. La contribution au PIB a augmenté. On est passé quasiment de 0,6% à près de 6%… On veut continuer notre croissance. Et pour cela, il va falloir maîtriser notre environnement pour plus de compétitivité et de rentabilité. Ainsi la démarche qualité qui va jusqu’à la certification est un outil essentiel pour toute entreprise qui veut aller loin», a soutenu M. Diby.

Pour lui, au-delà de l’industrie hôtelière, « l’enjeu est même au niveau des PME qui doivent chercher à défaut d’être certifiée, à être au moins en démarche qualité pour apprendre à mieux maîtriser les indicateurs de gestion».

Lors de cette session de formation, les chefs d’entreprises seront instruits sur les principes et notions de base en matière de démarche qualité. Ils pourront ainsi se familiariser aux outils de maîtrise des risques et de contrôle qualité et de détecter les opportunités liés à leur environnement.

L’Agence Côte d’Ivoire PME est une institution qui a pour mission principal de faire la promotion des PME ivoiriennes et de contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement de ces entreprises.