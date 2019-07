Côte d’Ivoire-Algérie : des Eléphants dominateurs face à des Fennecs revanchards, jeudi, à Suez

Pour leur seizième confrontation en compétition officielle depuis 1965, dont sept en phase finale de Coupe d’Afrique des nations (CAN), la Côte d’Ivoire et l’Algérie seront aux prises, jeudi au stade de Suez à 16h GMT, en quart de finale de la CAN 2019 avec un bilan favorable aux Ivoiriens.La première confrontation entre les deux sélections remonte à 1965 au Congo Brazzaville lors des Jeux Africains avec une double victoire des Eléphants (1-0 et 2-0). Les deux sélections se retrouveront trois ans plus tard, en Ethiopie (1968) en Coupe d’Afrique des nations.

Pour leur première participation à cette épreuve, les Fennecs sont balayés par les Eléphants (0-3). Un doublé de Jean-Louis Bozon (15è et 25è) et un but de Laurent Pokou (65è) plient la rencontre.

En 1990, les Fennecs brisent le mythe ivoirien, lors de la CAN à la maison en dynamitant les Eléphants (3-0) grâce à Menad Djamel (23è), Chérif El-Ouazzani (81è) et Chérif Oudjani (82è).

Les Eléphants leur rendent la monnaie à la CAN 1992 au Sénégal. Abdoulaye Traoré (14è), Youssouf Fofana (25è) et Joël Tiéhi (89è) ouvrent la campagne victorieuse des Ivoiriens par ce cinglant 3-0 face à l’Algérie.

Auparavant, les Fennecs avaient sorti les Eléphants de la route du mondial 1990. Après un nul 0-0 à Abidjan en juillet 1989, Rabah Madjer ruine les espoirs ivoiriens au match retour à Annaba (1-0), début août de la même année.

Avant que les deux nations ne se retrouvent en phase finale de CAN plus tard en 2010 en Angola, elles se sont affrontées, dans l’intervalle, en éliminatoires soit de Coupe du monde soit de coupe d’Afrique.

Ainsi, en 1993, la Côte d’Ivoire barre la route de la Coupe du monde 1994 à l’Algérie (1-1 ; 1-0) quand pour les éliminatoires de la CAN 1998 au Burkina Faso, les Fennecs font le job à l’aller à Alger en dominant les Eléphants (4-1) avant de s’incliner (2-1) à Abidjan.

Pour leur 5è confrontation en phase finale de CAN, Algériens et Ivoiriens se donnent rendez-vous à Cabinda pour les 1/4 de finale en Angola.

Au terme d’un match à rebondissements, les Fennecs éliminent les Eléphants (3-2). Salomon Kalou (4è) et Kader Kéïta (89è) ont marqué pour la Côte d’Ivoire contre les buts de Karim Matmour (40è), Madjid Bougherra (90è) et Hameur Bouazza (93è).

Le 30 janvier 2013 à Rustenburg en Afrique du Sud, en 3è match du groupe D de la CAN au pays de Mandela, Didier Drogba (77è) et Wilfried (81è) arrachent le nul aux Algériens qui menaient 2-0 à dix minutes de la fin du match grâce aux réalisations de Sofiane Feghouli (64è sur pénalty) et d’El Arabi Hilal Soudani (70è).

La dernière opposition entre Eléphants et Fennecs a tourné à l’avantage des pachydermes ivoiriens vainqueurs sur le score de 3-1 à Malabo en quarts de finale de la CAN en Guinée Equatoriale.

Un doublé de Wilfried Bony (26è et 68è) et un but de Gervinho (90è+4) contre une réalisation de Hilal Soudani (51è) ont permis aux Eléphants de poursuivre leur aventure avant le sacre continental de cette année-là.