Côte d’Ivoire: arrêt de la commercialisation des médicaments Pneumorel

La Direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, a annoncé l’arrêt de la commercialisation pour rapport bénéfice/risque défavorable des spécialités Pneumorel 80 mg comprimé et Pneumorel 0,2% sirop, a appris APA du ministère de la santé.Selon un avis d’arrêt signé de Dr Jospeh Acka, Directeur de cabinet du ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, cette décision a été prise par la Direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires (DPML), en accord avec les laboratoires Server.

Il est demandé aux professionnels de santé, « de ne plus prescrire et de ne plus délivrer Pneumorel, d’informer les patients des alternatives thérapeutiques disponibles, de demander aux patients d’arrêter de prendre le médicament ».

Par ailleurs, les officines de pharmacie sont invitées « à retirer de la vente tous les lots des produits cités et d’en faire retour aux grossistes répartiteurs ».

« Les autorisations de Mise sur le marché (AMM) de Pneumorel 80 mg comprimé et Pneumorel 0,2% sirop sont retirées », souligne l’avis d’arrêt.