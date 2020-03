Côte d’Ivoire: arrivée de Macron et son épouse pour une visite officielle de 72h

Le président français, Emmanuel Macron, est arrivé vendredi après-midi à l’aéroport d’Abidjan, où il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et des membres du gouvernement.L’avion présidentiel français à bord duquel se trouvait M. Macron et son épouse Brigitte, a atterri à 16h48 (GMT, heure locale) sur le tarmac de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Après les honneurs militaires, il a échangé les civilités avec M. Ouattara dans le pavillon présidentiel.

M. Emmanuel Macron qui effectue une visite officielle de 72 heures dans le pays a été accueilli par une foule en liesse. Visiblement heureux, le chef de l’Etat français a salué cette cohorte sous des slaves d’applaudissements. Sa première activité est une visite au 43è BIMA, la base militaire française, fixée un quart d’heure après son arrivée. Il réveillonnera par anticipation avec les troupes françaises.

Samedi, en début de soirée, il est prévu un tête-à-tête entre le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et son hôte Emmanuel Macron au palais de la présidence de la République, au Plateau, le Centre des Affaires d’Abidjan.

Le lendemain, M. Macron est selon l’agenda de cette visite officielle attendu à Bouaké (centre ivoirien), quartier général de l’ex-rébellion des Forces nouvelles (FN), où il est prévu une séquence mémorielle en hommage aux soldats français morts, le 6 novembre 2004, dans l’exercice de leur fonction.

Il procédera ensuite avec le président ivoirien à la pose de la première pierre du grand marché de Bouaké, le plus grand marché ouvert de l’Afrique de l’Ouest, d’un coût d’investissement de plus d’une trentaine de milliards de Fcfa.

Les échanges commerciaux entre ces deux pays sont marqués par de fortes importations en provenance de la France. Ce qui explique les soldes commerciaux déficitaires de 52,91 milliards de F CFA et de 27,836 milliards de F CFA enregistrés respectivement en 2017 et 2018.

Cette chute du volume des échanges en 2018 est due principalement à la baisse des importations ivoiriennes sur la même période (119,700 milliards de FCFA en 2017 contre 91,141 milliards de FCFA en 2018), indique une note officielle.

Pour la construction d’un marché à Bouaké et à Yopougon (Ouest d’Abidjan), une convention a été signée entre Paris et Abidjan. Cela devrait permettra de reconstruire à Bouaké un grand marché et de procéder à l’aménagement de toute la zone marchande (39,36 milliards FCFA).

La construction d’un marché moderne de demi-gros et de détail de Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, devrait bénéficier d’un financement de 19,68 milliards FCFA. La France apporte des appuis à l’Etat de Côte d’Ivoire. L’appui au secteur éducatif s’élève à 328 milliards FCFA.

La dernière visite de M. Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire remonte au 5è Sommet Union africaine -Union européenne (UA-EU) qui s’est déroulée à Abidjan du 28 au 29 novembre 2017.