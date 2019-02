Côte d’Ivoire: augmentation de 5 Fcfa du prix du litre du super et du gasoil

Le prix du litre du super et du gasoil a connu une augmentation de 5 Fcfa pour le mois de mars 2019 en Côte d’Ivoire, passant à 610 Fcfa pour l’essence super sans plomb et 610 Fcfa pour le gasoil, selon une note de la direction générale des hydrocarbures publiée jeudi.Le litre du super sans plomb pour le mois de février était fixé à 605 Fcfa, en baisse de 5 Fcfa, de même que celui du gasoil, beaucoup utilisé dans le secteur du transport, affichant un prix relativement bas depuis plus de six mois.

Le super sans plomb à l’ambiant dont le prix du litre était généralement élevé par rapport au gasoil, enregistre toujours un fléchissement au regard des cours des années précédentes. De 640 Fcfa en novembre, 630 en décembre et 610 en janvier, le litre de l’essence s’est établi à 605 en février.

Quant au prix du pétrole lampant, utilisé dans les zones rurales, le litre a été fixé à 555 Fcfa. Il demeure toujours inchangé. Et ce, dans l’optique de ne pas renchérir le coût de la vie pour les populations les plus demunies.

Le prix du carburant en Côte d’Ivoire évolue selon les cours du baril de pétrole. L’Etat a décidé de procéder désormais à des réajustements au regard du prix du baril sur le marché international.