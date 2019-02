Côte d’Ivoire/CAFOP Session 2019 : la date limite pour l’authentification du diplôme fixée à vendredi

La date limite de dépôt des demandes d’authentification administrative du diplôme du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) pour la préinscription au concours direct d’entrée, session 2019, dans les Centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) pour les instituteurs adjoints, est fixée à vendredi, indique une note de la Direction des examens et concours.La date limite de dépôt des demandes d’authentification administrative du diplôme du BEPC dans les bureaux de La poste de Côte d’Ivoire pour la préinscription au concours direct d’entrée dans les CAFOP au titre des instituteurs adjoints, session 2019, est fixée au vendredi 8 février 2019, rappelle la Direction des examens et concours.

« Passé ce délai, aucun dossier ne sera réceptionné et aucune préinscription autorisée », prévient la direction des examens et concours, qui souligne toutefois que « le paiement des droits d’inscription, l’inscription en ligne et le dépôt des dossiers en DREN/DDEN (Direction régionale/départementale de l’éducation nationale) se poursuivent pour prendre fin le 28 février 2019 ».

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a annoncé, dans son discours à la Nation pour le nouvel an, le recrutement exceptionnel de 10.300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire en vue de combler le «déficit d’enseignants» dans le système scolaire du pays.

«Nous procéderons à un recrutement exceptionnel de 10.300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire et nous équiperons les écoles avec plus de cinq cent mille (500 000) tables-bancs », avait déclaré M. Ouattara dans son message à la veille du nouvel an.

L’Etat ivoirien a procédé au cours de l’année 2018 au recrutement de 5.000 enseignants. A ces postes budgétaires, s’ajoute «l’ouverture de 4.104 salles de classe du primaire et 41 collèges dans le secondaire ».