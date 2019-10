Côte d’Ivoire: Children of Africa lance une campagne de distribution de 12 000 kits scolaires

La Fondation Children of Africa a lancé jeudi une campagne de distribution de 12 000 kits scolaires en faveur des enfants défavorisés à travers la Côte d’Ivoire dont 5 000 pour le District d’Abidjan, en présence de sa présidente-fondatrice, Mme Dominique Ouattara.Cette campagne a été lancée lors d’une cérémonie au Groupe scolaire régional de Treichville, une commune cosmopolite dans le Sud d’Abidjan, devant des personnalités dont la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara.

Le Groupe scolaire régional de Treichville, premier bénéficiaire de ces dons, a reçu 2 000 kits scolaires ainsi que des dons en vivres et non vivres d’un montant de 28 millions de Fcfa pour permettre aux élèves d’être dans des conditions adéquates d’études.

Pour Mme Dominique Ouattara, Première dame de Côte d’Ivoire, il est primordial de favoriser l’accès à l’éducation pour tous les enfants, condition sine qua non à un développement équitable et durable des populations.

La ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a fait savoir que 4,257 millions de kits scolaires seront distribués cette année par l’Etat en plus de 250 000 tables-bancs affectés à l’ensemble des établissements scolaires.

Le gouvernement ivoirien, à travers sa politique d’éducation pour tous, a rendu l’école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Et ce, depuis 2015, une mesure qui a permis d’atteindre des taux de scolarisation record ces dernières années dans le pays.

« L’avenir de nos enfants passe par une bonne instruction, nous avons pris le pari d’accompagner les parents dans leurs efforts de scolarisation de leurs enfants, en distribuant depuis 21 ans, des milliers de kits scolaires à chaque rentrée des classes », a dit Mme Dominique Ouattara.

À ce jour, la Fondation Children of Africa a distribué 120 000 kits scolaires depuis sa création. Selon sa fondatrice, cette démarche vise à encourager et à faciliter la scolarisation des enfants et en particulier les plus démunis afin d’offrir à tous les enfants les mêmes chances de réussite.

Le coût total de la distribution des kits scolaires pour cette rentrée scolaire 2019-2020 est de 165 millions de Fcfa. Ces kits scolaires et ces vivres offerts par la Fondation ont pour objectif d’alléger, pour les parents, les charges liées à la rentrée scolaire.