Côte d’Ivoire: des équipements agricoles au profit de plus de 300 femmes

La Fondation MTN Côte d’Ivoire a offert à plus de 300 femmes de sociétés coopératives des villes de Soubré et San-Pedro, dans le sud-ouest ivoirien, des équipements agricoles pour un investissement de plus de 54 millions Fcfa.

La remise des équipements s’est tenue les 15 et 17 décembre 2021, dans le cadre de sa convention commerciale et sociale signée en janvier 2021 avec son partenaire la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d’Ivoire (FENASCOVICI).

Les entités ayant bénéficié de ces appuis sont la Société coopérative simplifié, la Société coopératrice les Merveilles de Soubré (SCOOPS SOCOMES) et la Société coopérative pour la production, l’achat et la vente de produits vivriers, de l’anacarde et du café, cacao de Côte d’Ivoire (SCOPCOVI-CI) de San-Pedro.

L’investissement total de ce projet dénommé « Techno Agri Women », d’un montant total de plus de 54 millions de F CFA est destiné à plus de 300 femmes et sur une superficie de plus de 65 hectares pour l’ensemble des deux villes.

Le matériel offert dans les deux villes est composé notamment de motopompes, de tricycle, de pulvérisateurs, de machettes, de bottes, d’arrosoirs et dabas ainsi que des combinaisons de protection pour la bonne marche des cultures agricoles.

La ville de Soubré a accueilli mercredi, la délégation de la Fondation avec à sa tête Mme Natenin Coulibaly, secrétaire exécutif pour remettre officiellement l’ensemble des équipements et matériels agricoles aux 200 adhérents de la Coopérative SCOOPS SOCOMES.

Cela a eu lieu en présence des encadreurs de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER), des délégués de la FENASCOVICI ainsi que des autorités administratives et traditionnelles.

Après la ville de Soubré, la délégation de la Fondation de la société de téléphonie s’est rendue ce vendredi 17 décembre 2021 à San-Pedro pour procéder également à la remise des équipements aux femmes de la Coopérative SCOPCOVI-CI.

Lors de la cérémonie, la secrétaire générale de préfecture, Mme Fatoumata Koné épouse Sanogo s’est réjouie de l’investissement social de l’entreprise de téléphonie qui va dans la droite ligne du plan national de développement du gouvernement.

Une formation pratique de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) pour le renforcement de capacité ayant ciblé 300 femmes des villes de Soubré et San-Pedro a débuté depuis le mois de septembre 2021 et concerne les techniques agricoles, l’organisation et fonctionnement d’une société coopérative, la responsabilité des délégués de section, la vie associative et les techniques de commercialisation.

Cette initiative de la Fondation vient réaffirmer l’ambition de l’entreprise de téléphonie de venir en aide aux femmes, afin de contribuer efficacement à l’autonomisation des femmes en Côte d’Ivoire.

Ce fut l’occasion pour les autorités administratives présentes aux remises de don de rappeler les efforts de l’Etat ivoirien en matière d’autonomisation de la femme et de saluer l’initiative de la Fondation.

Un volet numérique comprenait le projet « Techno Agri Women » qui a permis la formation et l’utilisation des femmes aux services de mobile money pour les transactions et la commercialisation de leurs produits.

Selon l’accord de partenariat avec la FENASCOVICI, la Fondation s’est engagée à appuyer deux coopératives agricoles de femmes pour la formation, l’équipement et la mise en place d’un système de crédit intrants à travers le mobile money.

Et ce, pour l’acquisition de semences, herbicides et pesticides pour les cultures maraichères de l’aubergine, du gombo et du piment, du manioc, du maïs et du riz de bas fond. La Fondation est assistée dans cette mission par l’ANADER.

Lancée en 2006, la Fondation soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l’autonomisation des jeunes, des femmes et des jeunes filles et les priorités nationales.

A travers sa Fondation, l’entreprise de téléphonie, leader de l’Internet, affiche un grand intérêt à l’autonomisation de la femme en Côte d’Ivoire et a fait de l’autonomisation de la femme une de ses priorités en 2021.