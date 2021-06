Côte d’Ivoire: des étudiants instruits sur les exigences d’embauche

Pour confronter les apprenants des exigences du monde du travail, deux organisations ont offert à des étudiants de l’université publique Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, une formation sur l’insertion professionnelle.

Cette session a été assurée, vendredi, par Jely Group et la Fondation Expérience Pour Tous (EPT) à des étudiants de l’université Félix Houphouët-Boigny, la plus grande du pays, sur les pré-requis pour une insertion professionnelle réussie.

La formation adressée à ces étudiants de l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) a porté sur le thème : « Rédiger un bon CV, une bonne Lettre de Motivation et réussir son entretien d’embauche ».

Selon le secrétaire général de la Fondation Expérience Pour Tous, Kevin Anvo, le principal objectif est de fournir aux participants des outils pratiques afin de faciliter leur insertion professionnelle à la suite de leurs études universitaires.

« La carrière professionnelle est un projet sérieux qui mérite à tout égard d’être préparée avec minutie et stratégie. Comme le dit l’adage : +Qui veut aller loin, ménage sa monture+ », a déclaré M. Kevin Anvo.

Il a fait observer que cette formation destinée aux étudiants bientôt aux portes du marché de l’emploi, vise à leur donner des outils et des instruments nécessaires pour se tailler un bon profil et décrocher un emploi.

Ces outils sont, entre autres, un CV, une Lettre de Motivation bien rédigée, la connaissance des codes non-écrits du milieu professionnel ; et surtout, des détails, parfois subtiles, qui très généralement décrédibilisent ou auto-éliminent des dossiers de candidature dans un processus de recrutement ».

Le secrétaire général du Campus 1 de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) au sein de l’Université Félix Houphouët-Boigny, Jospin Adiko, a au nom de ses condisciples salué et encouragé ce type d’initiatives.

Il a avoué que ce fut innovant pour eux, étudiants d’une université publique, de recevoir ces précieuses informations et conseils avisés, qui leur permettront de se préparer à intégrer plus sereinement le monde du travail.

L’auditoire était principalement composé d’étudiants issus de filières telles que l’électrotechnique, les Lettres modernes, la criminologie, les sciences sociales, le droit, etc.

Jely Group est le premier Cabinet de conseil dédié aux Petites et moyennes entreprises (PME). Il propose à ses clients une approche globale allant de la restructuration au financement en passant par le recrutement.

Les équipes du groupe ont également accompagné des institutions de développement dont la Banque Africaine de Développement (BAD) et des fonds d’investissement.

La Fondation Expérience Pour Tous (EPT), elle, est une initiative citoyenne qui œuvre gratuitement pour l’insertion professionnelle des jeunes ivoiriens à travers des formations et des programmes de mentoring.

Depuis sa création en 2015, plus de 10 000 jeunes Ivoiriens ont bénéficié gracieusement des programmes de la fondation dans des universités privées (IUA, Etic, Isgema, etc…) et publiques (Université Alassane Ouattara et UVCI), ainsi que des organisations de la société civile.