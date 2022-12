Côte d’Ivoire : des mesures exceptionnelles au profit des PME

L’Etat ivoirien veut accélérer son dispositif d’accompagnement des Petites et moyennes entreprises (PME) en vue de créer des champions nationaux, transformer l’économie et créer de la plus-value.« Nous comptons renforcer notre dispositif de soutien et de financement des PME avec la mise en place d’une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME », a déclaré le chef de l’Etat Alassane Ouattara, dans un message de vœux à la Nation, à la veille du nouvel an.

Il a indiqué, en outre, avoir « instruit le gouvernement à l’effet de poursuivre les efforts pour ramener les délais de paiement des factures des PME à moins de 30 jours ». Des efforts qui devront s’étendre aux sociétés d’Etat et aux établissements publics nationaux.

« J’ai décidé de faire de 2023, l’année de la Jeunesse », a lancé le président ivoirien, assurant que le gouvernement renforcera et accélérera son dispositif d’accompagnement des jeunes à travers de nombreuses actions.

Le chef de l’Etat a énuméré le « renforcement et l’expansion des écoles de la seconde chance pour ceux qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou qui souhaitent se réorienter » ainsi que l’amélioration de l’employabilité du système de formation professionnelle et universitaire.

Il a, par ailleurs, annoncé l’accélération de la construction d’infrastructures sportives et récréatives ; le renforcement de l’encadrement et du financement direct des projets jeunes et une participation plus accrue des jeunes aux marchés publics de l’Etat.

Pour soutenir l’entrepreneuriat jeune, le président ivoirien a décidé de « la mise en place d’un incubateur pour l’innovation et l’entrepreneuriat pour catalyser le génie créateur de nos jeunes, et accélérer le développement des startups ».

« Je vous invite donc, chers jeunes, à saisir ces opportunités pour que nous construisions, ensemble, la Côte d’Ivoire de demain ; la vôtre, pour notre bonheur à tous ! », a lancé le président de la République qui ouvre des fenêtres aux jeunes pour exprimer leurs talents et s’affirmer dans la société.