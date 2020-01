Côte d’Ivoire: des mesures prises après la détection du Coronavirus en Chine

Le ministre ivoirien de la santé et de l’hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé a annoncé dans un communiqué transmis jeudi à APA, plusieurs mesures pour éviter la propagation en Côte d’Ivoire d’une épidémie de pneumonie détectée en Chine et qui a fait 17 morts à l’échelle mondiale de décembre 2019 au 22 janvier 2020. A ce jour, souligne, le ministre, la Côte d’Ivoire n’a enregistré aucun cas. Les mesures de prévention arrêtées par les autorités sanitaires ivoiriennes sont entre autres, le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, maritimes et terrestres et la diffusion de directives sur la surveillance épidémiologique de la pneumonie due au 2019-nCoV aux directeurs départementaux de la santé.

Le renforcement des capacités diagnostiques de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire pour la confirmation des cas suspects et le renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l’infection dans les établissements sanitaires figurent également sur la liste des mesures de prévention.

Le ministère de la santé a également recommandé aux populations le respect de plusieurs mesures. Il s’agit entre autres, d’éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës; se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement.

Il est en outre recommandé d’éviter tout contact non protégé avec des animaux d’élevage ou sauvages et de se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de survenue de fièvre, toux et difficultés respiratoires.

« Selon les premières informations, la maladie se transmet par voie respiratoire et se manifeste par la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires», explique, en outre M. Aka assurant que les investigations sont « en cours» pour déterminer l’origine de l’épidémie.