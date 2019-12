Côte d’Ivoire: deux chauffeurs « indélicats » activement recherchés par la police

Deux chauffeurs « indélicats » de mini-cars de transport en commun appelés « Gbaka» dans le jargon ivoirien, qui ont « volontairement provoqué» une scène d’accident de la route filmée à Adjamé ( Centre d’Abidjan) et diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, sont activement recherchés par la Police spéciale de la sécurité routière ( PSSR) du ministère ivoirien des transports, a-t-on appris jeudi auprès de ce département ministériel.« La réaction décisive et immédiate des forces de l’ordre a permis d’appréhender le propriétaire d’un des véhicules mis en cause. Le propriétaire du second véhicule et les chauffeurs indélicats sont activement recherchés», rapporte un communiqué transmis à APA.

Cette intervention prompte des forces de sécurité ( PSSR, police nationale, gendarmerie) a été instruite par le ministre des transports, précise le texte.

« Le ministre des Transports tient à rappeler aux transporteurs et conducteurs qu’aucun acte d’incivisme au volant ne sera toléré», prévient Ahmed Diomandé, le directeur de cabinet du ministre des transports qui a paraphé le texte.

Depuis mercredi dernier, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre une scène d’accident de la route volontairement provoquée par deux conducteurs de mini-cars communément appelé «gbaka », dans les environs de l’échangeur du camp de Gendarmerie d’Agban ( Adjamé).

La police spéciale de sécurité routière ( PSSR) est une unité spéciale de lutte contre les accidents de la route du ministère ivoirien des transports.

Cette police spéciale a officiellement démarré ses activités dans le pays la semaine dernière à la faveur de la visite d’État du président ivoirien Alassane Ouattara à Katiola dans le centre-nord ivoirien.