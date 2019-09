Côte d’Ivoire: élaboration d’un «régime fiscal incitatif et dérogatoire» pour la micro-assurance

Un atelier de réflexion destiné à «définir un régime fiscal incitatif et dérogatoire» pour le développement de la micro-finance s’est ouvert, jeudi à Abidjan.« Cet atelier est appelé à définir un régime fiscal incitatif et dérogatoire des opérations de micro-assurance », a déclaré à l’ouverture des travaux, le Directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique, Arthur Ahoussi.

Les régulateurs du secteur financier, la direction générale des impôts, les assureurs et les consommateurs participent à cet atelier qui «obéit au principe de transparence qui nous guide dans l’élaboration des projets de texte dans notre domaine de compétence », a-t-il expliqué.

«Je suis convaincu eu égard à la qualité des participants que cet atelier débouchera sur un avant-projet de texte consensuel dans l’intérêt bien compris des consommateurs et pour le développement du secteur de la micro-assurance », a conclu le Directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique.