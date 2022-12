Côte d’Ivoire : inauguration de parcelles industrielles

Suite à ces aménagements réalisés sur ressources publiques, d’autres aménagements seront bientôt développés en partenariat public-privé avec le Groupe Arise Ivoire pour la création d’une zone économique industrielle de 441 ha au sein de la zone industrielle d’Akoupé-Zeudji PK 24.Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé ce vendredi 23 décembre 2022, à l’inauguration des parcelles aménagées de 127 hectares et 234 hectares (phase 1) de la zone industrielle d’Akoupé-Zeudji PK 24, à l’Ouest d’Abidjan.

Après l’achèvement des travaux d’aménagement de la phase d’urgence de 62 ha, d’un coût global de 12 milliards de FCFA TTC achevé en 2018, deux autres phases ont été lancées en 2020. Il s’agit des travaux d’aménagement de 127 ha démarrés en février 2020 et de 234 ha (phase1) en juillet 2020.

Selon le ministre du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, M. Souleymane Diarrassouba, « cette zone sera exclusivement dédiée à la transformation des matières premières agricoles et à l’industrie manufacturière ».

Le projet d’aménagement des 127 ha, dira-t-il, est né de la volonté du gouvernement d’impliquer le secteur privé dans le développement des infrastructures industrielles, avec la désignation à l’issue d’un appel d’offres international du groupe chinois China Harbour Engineering Company (CHEC).

Ce projet, d’un coût global de 62,3 milliards de FCFA TTC, est réalisé en maîtrise d’ouvrage public, avec un financement sous forme de prêt de la Banque of China. Il a permis d’offrir 115 lots industriels couvrant une superficie de 82,8 hectares, soit 65,2% de la superficie totale de la parcelle.

La première phase d’aménagement des 234 ha, dont 59 ha dédiés aux cimentiers a porté, quant à elle, sur un aménagement partiel et a également concerné des travaux de voirie et drainage, d’assainissement, d’adduction en eau potable, d’électricité et télécommunication.

Cette première phase du projet de 234 ha, d’un coût de 35,63 milliards F CFA TTC, a été entièrement financée par l’Etat ivoirien. Les travaux d’aménagement ont été réalisés par cinq (5) entreprises, à savoir SOROUBAT pour les VRD, le Bâtisseur (Assainissement), ITA (Eau potable), EKDS-EKM (Electricité) et EGICI (Télécommunication).

Avec l’achèvement de ces deux projets, ce sont au total 423 hectares d’espaces aménagés d’activités industrielles multisectorielles répondant aux standards internationaux qui sont mis à la disposition des opérateurs économiques, a fait savoir le ministre Diarrassouba.

Il a relevé que la zone industrielle d’Akoupé-Zeudji PK 24 compte à ce jour 134 entreprises attributaires de lots industriels dont 33 sont en activité, 38 en cours de construction et 60 entreprises en attente de débuter la mise en valeur des terrains.

La superficie totale attribuée à ce jour est de 235 ha pour plus de 475 milliards FCFA d’investissements projetés et 9 586 emplois prévisionnels. Le montant cumulé des investissements des entreprises déjà en activité est évalué à environ 181 milliards FCFA pour 2 160 emplois effectifs.