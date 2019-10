Côte d’Ivoire: interpellation de 3 présumés meurtriers de l’étudiant Brice Dja ( Police)

La police criminelle ivoirienne a interpellé trois individus impliqués dans le meurtre de Brice Dja Kouassi, un étudiant dont le corps sans vie a été retrouvé la semaine dernière dans les ordures du dépotoir du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody (Est d’Abidjan), a appris APA mercredi sur place dans la capitale économique ivoirienne. Selon une note d’information de la direction générale de la police nationale, depuis le 09 octobre dernier (date de la découverte du corps de l’étudiant en droit), la direction de la police criminelle a été immédiatement saisie et les investigations menées ont permis d’interpeller trois individus.

Il s’agit de Ouédraogo Djibril, 32 ans, burkinabè jardinier au CHU de Cocody, Yao Koffi Jean Faubert alias Sagesse, 34 ans, Ivoirien, élève en formation d’attaché administratif et N’Djou Narcisse, 36 ans, camerounais sans emplois.

« Lors de la perquisition effectuée au domicile du nommé Ouédraogo Djibril, il a été découvert dans sa chambre une machette bien aiguisée, des habits lui appartenant tachés de sang, le téléphone cellulaire de la victime également taché de sang et la somme de 400.000 FCFA dont certains billets étaient tachés de sang », explique la police.

Ce mercredi , dans la matinée, des étudiants se réclamant de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire ( FESCI, la plus grande association d’élèves et d’étudiants du pays) ont marché à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan pour réclamer justice pour leur camarade Brice Dja.