Côte d’Ivoire: «Je n’ai jamais eu de problèmes personnels avec Gbagbo» (Ouattara)

Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé mardi soir à Abidjan dans une interview à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public) à la veille de la célébration du 59è anniversaire de l’indépendance de son pays qu’il n’a « jamais eu de problèmes personnels avec Laurent Gbagbo », son prédécesseur.« Moi, je me suis réconcilié avec le président Henri Konan Bédié. Tout le monde sait ce qu’il m’a fait. Avec Laurent Gbagbo, je n’ai jamais eu de problèmes personnels. Il y a eu des élections, on sait tous ce qui s’est passé », a dit M. Ouattara qui commentait la rencontre fin juillet à Bruxelles entre son ex-allié Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles en Belgique.

Selon M. Ouattara, « c’est très bien» que ces deux anciens présidents ivoiriens se rencontrent. « Ils n’ont pas dit qu’ils font une plateforme contre le candidat du RHDP… C’est très bien qu’ils se rencontrent ».

« Si maintenant Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, je sais ce qu’ils pensent l’un de l’autre, se réconcilient, c’est une très bonne chose», a estimé M. Ouattara.

Réagissant aux rumeurs selon lesquelles il aurait tenté d’empêcher la rencontre entre MM. Bédié et Gbagbo, le président ivoirien a soutenu que « c’est des mensonges, des histoires ». « Pourquoi je vais empêcher deux ivoiriens de se voir ? », s’est-il interrogé.

Quant à un éventuel retour de M. Gbagbo souhaité par son parti, M. Ouattara a estimé que « c’est une très bonne chose que ses partisans souhaitent qu’il rentre ».

L’environnement politique se reconstitue en Côte d’Ivoire à quelques mois de la présidentielle de 2020.

Après son « divorce » avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI), Henri Konan Bédié se rapproche de plus en plus du Front populaire ivoirien ( FPI) de Laurent Gbagbo avec qui il envisage de mettre en place une plateforme de l’opposition.