Côte d’Ivoire: Konaté Diakalidia nommé Secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières

Konaté Diakalidia, ancien directeur général de l’Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI), a été nommé, mercredi, Secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières (CNFCI).L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Sidi Tiémoko Touré à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Selon le décret portant création, attributions, composition et fonctionnement, la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire (CNFCI) a pour mission d’assister le gouvernement dans la conception, la définition et la mise en œuvre des politique et stratégie nationales des frontières.

Elle est chargée notamment de faire des suggestions ou propositions au gouvernement en matière de délimitation, de matérialisation et de gestion des frontières. La CNFCI a également pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politique et stratégie nationales par le Secrétariat exécutif.

Enfin, la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire doit veiller à la prévention et au règlement des litiges frontaliers pouvant surgir entre la Côte d’Ivoire et les pays limitrophes.