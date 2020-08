Côte d’Ivoire: la BASE, mouvement citoyen apporte son assistance aux malades de la Covid-19

Un mouvement citoyen dénommée Banque d’Amour et de Solidarité Efficace (BASE) s’est engagé dans la lutte contre la Covid-19 en apportant son assistance aux personnes vulnérables à cette maladie en Côte d’Ivoire. « LA BASE est résolument engagée dans la lutte contre la Covid-19 à travers des actions directes et pérennes. Elle mène un combat particulier en faveur des personnes rendues plus vulnérables par certaines » certaines maladies « telles que le diabète, les maladies cardio-vasculaires …», rapporte une information transmise à APA, lundi.

LA BASE, organisation initiée par la Conseillère du Président de la République en charge du Genre, Euphrasie Kouassi-Yao, a apporté une aide financière d’urgence à une famille très endettée, en détresse extrême parce qu’elle subit de plein fouet les effets principaux et collatéraux de la Covid-19 avec le décès de trois de ses membres des suites de cette maladie.

La BASE se veut un mouvement citoyen et social, créé le 23 avril 2020 sous l’égide de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décision » (CUEFPOD).