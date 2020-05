Côte d’Ivoire: la communauté libanaise rejoint la chaîne de solidarité contre la Covid-19

La communauté libanaise Algadir a rejoint la chaîne de solidarité mise en place par le gouvernement ivoirien contre la Covid-19 avec un don de vivres et de non-vivres d’une valeur de 12 millions FCFA au ministère ivoirien de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.« Ce don composé de kits alimentaires, de pompes de stérilisation, de lits médicaux, de dispositif de lavage des mains etc. a été réceptionné par la Ministre Mariatou Koné », rapporte une note d’information transmise jeudi à APA.

« Nous voyons la Ministre sur le terrain visiter les familles vulnérables, être dans leur quotidien, leur porter assistance. C’est cela faire du social comme nous le recommande les saintes écritures. Nous ne pouvons que la soutenir », a affirmé l’imam Khaleb Kojob au nom de cette communauté libanaise. Pour sa part, la ministre Mariatou Koné a exprimé sa gratitude au donateur pour cette action sociale.

Dans un autre registre, cette fois dans le domaine de la traite des personnes, le ministère ivoirien de la solidarité a reçu des équipements de Expertise France avec l’appui de l’Union Européenne.

Ce don également destiné au secrétariat exécutif du comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), est composé d’ordinateurs, d’imprimantes, de tables et fauteuils de bureau, de vidéo projecteur, de tableau et de tableau de projection, etc, d’une valeur de 7 millions FCFA.

Ce don vise à renforcer les capacités opérationnelles du secrétariat exécutif afin de le rendre plus performant dans la traque des coupables de traite des personnes et de trafic illicite, a indiqué Alexandro Rabiossi, le directeur régional de la lutte contre la traite des personnes chez Expertise France.

M. Rabiossi a conclu en réitérant l’engagement de son institution à œuvrer aux côtés du gouvernement pour démanteler tous les réseaux de traite des personnes et mettre fin à cette pratique en Côte d’Ivoire.