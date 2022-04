Côte d’Ivoire: la Fondation MTN équipe une université publique d’un FabLab

La Fondation MTN Côte d’Ivoire a offert jeudi du matériel informatique et technique à l’Université Nangui Abrogoua (publique).Cet équipement, remis par la secrétaire exécutive de la Fondation, Natenin Coulibaly, vise l’amélioration des compétences des étudiants de l’UFR des Sciences Fondamentales Appliquées en particulier et à faire bénéficier cette structure des implémentations d’un monde connecté.

Il a pour but d’accompagner l’Université Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé, située dans le nord d’Abidjan, dans la transformation de l’apprentissage tout en permettant aux étudiants d’implémenter leurs connaissances et projets via ce laboratoire de fabrication.

« Aujourd’hui, MTN se pose la question de savoir qu’est-ce que nous pouvons faire en matière d’éducation pour permettre à nos jeunes frères d’inventer leurs métiers, parce que les métiers traditionnels sont occupés », a déclaré Mme Natenin Coulibaly.

Selon la secrétaire exécutive de la Fondation, « si on veut améliorer l’employabilité de nos jeunes, il faut qu’on leur permette d’être plus innovants à travers la technologie et chez MTN, la formation est capitale ».

« L’innovation nous amène vers le LabFab », soutiendra-t-elle, avant d’ajouter que « cette université est la première à être dotée d’un FabLab (par la Fondation) parce que l’université nous a demandé en lieu et place d’une salle multimédia, d’offrir un FabLab ».

Il s’agit, en outre, de soutenir le gouvernement ivoirien dans le renforcement des capacités des apprenants, tout en améliorant leur employabilité, a-t-elle souligné, tout en exhortant les étudiants à croire en eux et à oser, en créant et inventant leur métier.

Le président de l’Université Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé, M. Tano Yao, a remercié le directeur général de MTN qui a travers la Fondation, a accordé ces équipements qui permettront d’accroître les capacités de ce FabLab en matière d’innovation technologique pour le bénéfice des utilisateurs, chercheurs, personnel administratif et technique, et surtout les étudiants.

« Je voudrais rassurer la fondation que nous ferons un très bon usage de ces équipements que nous avons attendus avec beaucoup d’impatience; ceux-ci contribueront à compléter la formation de nos apprenants », a-t-il poursuivi.

Il a fait observer que grâce à ce don, la Fondation contribue de façon qualitative à rehausser la qualité de la formation à travers la réalisation de projets innovants au profit des étudiants et du personnel technique.

L’insertion des jeunes demeure une préoccupation mondiale et singulièrement en Côte d’Ivoire. Ainsi, dans ses perspectives d’auto-employabilité, créativité et de réalisation de projets des étudiant (e)s en particulier, l’Université Nangui Abrogoua (UNA) s’est doté d’un FabLab.

La réalisation de ce projet d’un coût global de 20 millions de FCFA permettra au FabLab-UNA de bénéficier des matériels informatiques et numériques innovant notamment 10 ordinateurs de Bureau HP core I7, 1 Scanner 3D, 1 kit de tournevis de précision, 5 Spray de numérisation, 10 Laque pour impression 3D, etc., et d’une connexion à l’internet gratuite.

Le don d’équipement de la Fondation intervient dans le cadre de l’accompagnement du gouvernement ivoirien à encourager la formation des jeunes afin de renforcer leur employabilité. La Fondation a offert plus de 150 salles multimédias dans plusieurs établissements universitaires, scolaires et centres de santé sur toute l’étendue du territoire ivoirien.

Né à l’université américaine du MIT (Massachusetts Institute of Technology) dans le courant des années 90, le FabLab a pour objectif d’offrir un espace de collaboration et de fournir aux utilisateurs les connaissances de base et l’aide nécessaire à la création de projets personnels et participatifs