Côte d’Ivoire: la masse salariale passe de 900 à 1700 milliards FCFA

Les dépenses de personnel de l’État de Côte d’Ivoire sont en hausse, passant de 900 milliards FCFA en 2012 à 1700 milliards FCFA en 2019, a indiqué vendredi à Abidjan, Moussa Sanogo, le secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l’État.M. Sanogo a fait cette révélation à la quatrième édition des « Rendez-vous du gouvernement», une tribune d’échanges pour expliquer les politiques publiques, où il a entretenu les journalistes sur le thème : « le budget, des ressources au service des populations ».

« Quand je regarde, les dépenses de personnel, c’est- à-dire les salaires, nous sommes passés de 900 milliards FCFA en 2012 à 1700 milliards FCFA en 2019. Cela a pratiquement doublé en l’espace de six ans. Les dépenses d’investissement sont passées de 640 milliards FCFA en 2012 à 1900 milliards FCFA en 2019», a fait savoir le secrétaire d’État, expliquant la gestion budgétaire de l’État.

Selon lui, ces chiffres « traduisent toute la priorisation que l’Etat accorde à la création de richesse ».

« Nous avons sans fausse modestie, un pays où les finances publiques sont bien tenues. Nous allons travailler davantage au renforcement de l’efficacité de la dépense publique », a promis M. Sanogo qui était accompagné pour la circonstance de ses collègues, Sidi Touré (Communication et médias) et Adama Koné (Economie et finances). A ce jour, l’effectif des fonctionnaires ivoiriens s’élève à environ 219 000 personnes.