Côte d’Ivoire : la promotion des droits de l’enfant au cœur des radios de proximité

L’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI) a fait de la promotion des droits de l’enfant, la priorité de ses programmes radiophoniques en développant des stratégies innovantes pour rapprocher l’information des communautés et faciliter leur participation en créant des normes sociales favorables à la réalisation des droits des enfants.En partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) qui a financé le projet « Radio, Amie des Enfants », à hauteur 190 millions FCFA, l’union a mis en compétition 72 radios de proximité pour faire la promotion des droits de l’enfant liés à la Santé, à la nutrition, à la protection, à l’éducation, à l’accès à l’eau potable, au VIH/sida, à l’hygiène et à l’assainissement.

Pour Karamoko Bamba, président de l’URPCI il s’agit de « développer des stratégies innovantes afin de rapprocher l’information des communautés et de faciliter leur participation en créant de normes sociales favorables à la réalisation des droits des enfants » par unecampagne radiophonique de proximité à travers « la production de magazines, tables-rondes, reportages, émissions interactives, émissions publiques… »En termes de localités couvertes, le projet a touché 85 localités réparties dont 69 départements sur les 108 que compte le pays, soit un taux de couverture de 63,89%, 8 communes sur les 10 que compte le District autonome d’Abidjan, soit une couverture de 80,00%.

Dans la mise en œuvre du projet, les 72 radios ont produit 301 émissions en français et en langues nationales sur 14 thèmes, notamment, « l’allaitement maternel exclusif, la vaccination, l’éducation, le paludisme, l’alimentation du bébé, la santé –nutrition, la diarrhée, la consultation prénatale, la protection de l’enfant, l’enregistrement des naissances, l’élimination de la Transmission Mère-Enfant, la cohésion sociale… ».Les lauréats du concours radiophonique dénommé Concours « Radio Amie des Enfants » organisé dans le cadre dudit projet et qui a vu la participation de 40 radios de proximité, ont été récompensés, jeudi, à la Maison de la Presse d’Abidjan en présence de Traoré Moussa, Président de l’Union des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) et des partenaires de l’URPCI.

Il s’agit de Radio Sikensi (1er Prix- 1 ordinateur, 1 émetteur, 1 table de mixage et 1 enregistreur numérique), Radio Tiébissou (2è Prix-1 ordinateur, 1 table de mixage et 1 enregistreur numérique) et Radio Issia (3è Prix-1 ordinateur et 1 enregistreur numérique).

Le projet a, également, permis l’élaboration d’un guide d’animation sur les thématiques de l’UNICEF en lien avec les droits de l’enfant. Une initiative saluée par Mme Aïssatou Sanon au nom de son institution, soulignant « l’engagement de l’UNICEF aux côtés de l’URPCI pour contribuer à l’épanouissement de l’enfant et au développement » de la Côte d’Ivoire.