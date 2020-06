Côte d’Ivoire: lancement d’un programme de 1,2 milliard FCFA pour financer la société civile

Dans le cadre du programme Leadership et Initiatives des acteurs non étatiques ( LIANE 2), l’Union européenne ( UE) a procédé jeudi à Abidjan au lancement d’un appel à proposition de subventions financé à 1,2 milliard FCFA pour renforcer les capacités de la société civile ivoirienne.Ce projet destiné aux Organisations de la société civile ivoirienne (OSC) vise entre autres à améliorer le cadre juridique et institutionnel qui régit le fonctionnement des ONG en Côte d’Ivoire et de renforcer leurs capacités.

« Au cours de ce comité de pilotage, nous avons fait un point technique sur les différents aspects du projet Liane 2, notamment le travail avec le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Nous avons profité pour lancer formellement l’appel à proposition de subventions», a expliqué Christophe Courtin, le chef du projet Liane 2 au terme d’une réunion.

Poursuivant, il a indiqué que Liane 2 va venir financer une soixantaine de subventions au bénéfice de la société civile sur des projets permettant de renforcer son rôle dans l’espace public. « Ces subventions permettront aux acteurs de la société civile de mener des actions de plaidoyers», a dit M. Courtin assurant que le choix des OSC qui seront subventionnées se fera après « un processus de sélection très rigoureux ».

« Il y a des lignes directrices qui sont lancées et c’est à chaque ONG qui a des projets qui rentrent dans le cadre de s’inscrire», a fait savoir pour sa part Semon Bamba, le coordonnateur national suppléant du Fonds Européen de développement.

Selon lui, le projet Liane 2 permettra d’accompagner à la restructuration et à l’organisation de la société civile ivoirienne. En marge de cette cérémonie de lancement, l’UE a procédé également à la remise d’un véhicule de liaison de type 4×4 à la sous-direction de la vie associative du ministère ivoirien de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

Le programme Liane 2 permettra de financer une soixantaine de projets des OSC qui seront sélectionnées. Ces projets seront exécutés sur une période de 14 mois. Le budget alloué permettra ainsi de financer l’interaction des OSC avec les pouvoirs publics pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques.