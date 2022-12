Côte d’Ivoire : lancement d’un projet d’autonomisation des jeunes filles

Ce projet, dénommé « y’ello Girlz », vise à contribuer à l’autonomisation de jeunes filles porteuses de bagages dans les marchés.Il est une initiative de MTN Côte d’Ivoire, une société de téléphonie mobile, qui a lancé ce 30 novembre 2022 la seconde édition, en en partenariat avec SOS Villages d’Enfants CI. Cette édition vise l’autonomisation de 75 nouvelles jeunes filles porteuses de bagages dans les marchés d’Abobo, d’Aboisso et de Yamoussoukro.

Cette seconde phase du projet, à l’instar de la première, s’étendra sur 12 mois avec pour objectif de lutter contre le travail des enfants, en formant ces jeunes filles à des métiers tels que la couture, la coiffure et la pâtisserie tout en renforçant leur maîtrise de l’outil digital pour le bon déroulement de leurs activités entrepreneuriales et leur communication.

Pour l’édition 2022, 20 d’entre elles auront l’occasion d’animer un point de vente des produits de la société de téléphonie en plus de l’accompagnement financier, technique et matériel de leur nouveau métier.

Lors de la première phase du projet « y’ello Girlz », 32 jeunes filles, dont 10 dans le domaine de la pâtisserie, 12 dans le secteur de la couture et 10 dans le domaine de la coiffure, ont été formées et installées dans leurs activités respectives.

Mme Natenin Coulibaly, secrétaire générale de la société de téléphonie, a au cours d’une cérémonie, fait une remise symbolique des équipements, composés notamment de 81 smartphones de 3 Homebox et d’une connexion internet dédiés à leur formation digitale.

« Aujourd’hui, MTN CI, en permettant à ces jeunes filles d’abandonner le port de bagages dans les marchés grâce à ces formations et leur installation dans un environnement et métier dignes et adaptés, c’est leur donner la chance de changer positivement leur destin », a-t-elle déclaré.

A travers ces activités, l’entreprise de téléphonie et son partenaire comptent lutter activement contre la déscolarisation des jeunes filles et favoriser leur insertion socioprofessionnelle pour les mettre à l’abri de toutes formes d’exploitation et favoriser leur épanouissement personnel.

L’appui technique et financier octroyés par la société de téléphonie s’élève à 10 millions de F CFA. Il devrait leur permettre de pratiquer une activité génératrice de revenus dans un environnement sain et adapté à leur statut de jeune fille.