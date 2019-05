Côte d’Ivoire : le ministère de la communication dévoile une plateforme pour les accréditations

Une nouvelle plateforme d’attribution de la Carte d’identité de journalistes et professionnels de la communication (CIJP) et d’accréditation de la presse étrangère a été lancée, jeudi par le ministre ivoirien de la communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré. Conçue par les étudiants de l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC-Polytechnique), cette plateforme qui vise la dématérialisation des procédures d’accréditation est logée sur le site officiel du ministère de la communication.

Selon Sidi Tiémoko Touré, « l ‘Etat mène de grandes actions de modernisation et d’innovation de son administration ». A travers ce nouvel outil, poursuit Sidi Touré, « le ministère a emboité le pas de cette révolution numérique ».

« Cette plateforme contribuera un changement qualitatif de prestation en matière d’accréditation et d’attribution de la Carte de journaliste », a-t-il justifié.

Le ministre en charge des médias a invité la presse à s’approprier « cette plateforme en adressant dès maintenant vos demandes» en ligne.

« Vous bénéficiez de toutes les opportunités offertes par internet et les nouvelles technologies. Utilisez-les », a par ailleurs lancé M. Touré qui a exprimé toute sa satisfaction et sa fierté aux étudiants de l’ISTC.

Le Secrétaire permanent de la Commission d’attribution de la CIJP, Mama Fofana a salué cette initiative impulsée par le ministre de la communication et des médias, rassurant qu’elle sera utilisée dès la prochaine session.

Ce sont 951 professionnels nationaux et 94 correspondants de presse internationale qui ont été accrédités par le ministère en 2018.