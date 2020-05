Côte d’Ivoire : le personnel soignant doté de matériel de protection pour « gagner la guerre» contre le Covid-19

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville au Sud d’Abidjan, un établissement sanitaire au cœur de la lutte contre le Covid-19 en Côte d’Ivoire, a été doté jeudi de matériels de protection de ses agents et d’équipements de télécommunication pour « gagner la guerre» contre cette pandémie.Ces équipements de protection et de communication d’une valeur de 17 874 811 FCFA et composés de masques de protection chirurgicaux, de lunettes de protection, de casaques stériles, de gants d’examen, de gels hydro-alcooliques et de matériels de communication, ont été offerts par la Fondation MTN, une filiale de la compagnie de téléphonie mobile du même nom.

En plus du CHU de Treichville, l’Association des internes des hôpitaux de Côte d’Ivoire a également reçu des dons de cette Fondation. « Votre geste est une réponse tangible à l’appel lancé par le président de la République pour sauver des vies et préserver notre pays», a dit Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique à l’endroit des donateurs.

Selon lui, toutes ces actions de solidarité de cette institution, font d’elle « une entreprises citoyenne». Dans la foulée, M. Aouélé a souligné que l’objectif du gouvernement ivoirien est d’accélérer le processus de décroissance du Covid-19 afin de réduire les souffrances humaines et mettre fin à l’essoufflement économique liée à la pandémie.

«Nous répondons à l’appel du président de la République pour accompagner le gouvernement en dotant l’ensemble des structures d’outils de technologies, d’information et de télécommunication qui doit leur permettre de gagner cette guerre contre cette pandémie», a expliqué pour sa part, Djibril Ouattara, le directeur général de MTN Côte d’Ivoire.

« Le service des maladies infectieuses et tropicale du CHU de Treichville est sur la ligne de front contre le Covid-19. Nous avons décidé de venir vous exprimer notre soutien », a ajouté M. Ouattara.

« La Côte d’Ivoire à l’instar de tous les pays du monde est en guerre contre le Coronavirus, ce mal pernicieux qui est en train de détruire le monde», a soutenu de son côté Étienne Yao, le directeur général du CHU de Treichville, se félicitant de ce don qui est un « soulagement» pour son institution. La Côte d’Ivoire a enregistré officiellement à la date du jeudi 30 avril 2020, 1275 cas confirmés de maladie à Covid-19 avec 574 guéris et 14 morts.