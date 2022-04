Côte d’Ivoire : le ramadan démarre ce samedi

Le croissant lunaire a été aperçu dans le pays à Bondoukou (Nord-Est) et Dabakala (Centre-Nord).Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) et le Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites en Côte d’Ivoire (Codiss), dans un communiqué conjoint, ont annoncé que « le jeûne du mois de ramadan commencera en Côte d’Ivoire le samedi 2 avril 2022 ».

Durant ce mois béni, les musulmans s’abstiennent notamment de manger ou de boire de l’aube au coucher du soleil. Le ramadan, quatrième pilier de l’Islam, est une période de générosité et de solidarité par excellence.