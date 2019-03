Côte d’Ivoire: le taux de pauvreté en baisse mais l’objectif pas atteint

Le taux de pauvreté recule mais l’objectif de le réduire de moitié entre 2011 (année de l’arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara) et 2020 ne devrait pas être atteint, a reconnu le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly lors d’une conférence de presse jeudi.

« Nous avions comme objectif de diminuer de moitié le taux de pauvreté dans le pays. Aujourd’hui je ne pense pas que (…) nous serons à 25% en 2020 » a reconnu Amadou Gon Coulibaly. Le taux de pauvreté était de 51% en 2011.

Le taux de croissance économique soutenu et l’amélioration des indicateurs socio-économiques ont cependant « permis d’inverser la tendance haussière de la pauvreté enregistrée de 1984 à 2011 ».

« La Côte d’Ivoire a enregistré de 2012 à 2018 un taux de croissance économique annuel moyen de 8,6% contre 0,8% de 2000 à 2010. Le PIB par habitant a augmenté de 33 % de 2010 à 2017 », a dit le ministre promettant un taux de croissance de 7,7% en 2019.

Le président Alassane Ouattara a promis lors de son allocution de Nouvel An un « grand effort social », avec un programme de 727,5 milliards de F CFA (1,1 milliard d’euros) sur deux ans, qui « abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d’ampleur et de pragmatisme ».

Ce plan comprend notamment une baisse de 20% du tarif de l’électricité pour les plus défavorisés, « un recrutement exceptionnel de 10.300 enseignants », l’équipement d’écoles avec 500.000 tables-bancs ou la « construction ou réhabilitation » d’une « cinquantaine d’établissements hospitaliers et 600 centres de santé ».

La Couverture maladie universelle (CMU), un des promesses de campagne, devrait entrer en vigueur cette année après de nombreux retards alors que les filets sociaux concerneront désormais 100.000 familles contre 50.000 l’année passée.