Côte d’Ivoire : les Baoulé d’Abidjan s’engagent pour la paix

Les membres de ce groupe ethnique, établis dans la capitale économique ivoirienne, ont réaffirmé leur volonté de s’approprier le processus de réconciliation nationale.L’hôtel de ville d’Abidjan a accueilli ce jeudi une rencontre entre les chefs Baoulé de ladite ville et Kouadio Konan Bertin dit KKB, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale reconduit dans le nouveau gouvernement.

« Nous sommes contents car le président Alassane Ouattara a nommé notre fils. Nous sommes venus le féliciter, l’encourager et lui donner des conseils afin qu’il réussisse la mission qu’on lui a confiée. Nous sommes prêts à l’aider », a déclaré le porte-parole de la délégation, Nestor Kouakou Kouassi.

Avec la nomination de KKB, a-t-il expliqué, le chef de l’Etat ivoirien a honoré les Baoulé, une ethnie du Centre de la Côte d’Ivoire. Dans son discours, Kouadio Konan Bertin a remercié le président Alassane Ouattara pour le « choix (porté sur sa) modeste personne afin de s’occuper des questions de réconciliation et de cohésion nationale ».

Sur sa lancée, le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 a souligné qu’« en choisissant l’un de leurs enfants, c’est à la communauté Baoulé qu’il (Alassane Ouattara) fait confiance. C’est un honneur que nous saurons mériter ».

Ainsi, les Baoulé d’Abidjan font sienne la quête de la réconciliation, non sans promettre d’accompagner Kouadio Konan Bertin jour et nuit pour l’atteinte de cet objectif. « La paix profite à tous. Nous la voulons dans notre pays. Je suis un fils comblé puisque je peux compter sur (mes parents) », a conclu le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale.