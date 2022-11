Côte d’Ivoire : les élèves instruits sur le choix de leur carrière

L’édition 2022 des Journées carrières a mis le focus sur les domaines de l’architecture et de la pisciculture.Le thème de la dixième édition des Journées carrières est « Quelle école pour quel citoyen ivoirien ? ». Le lancement national a eu lieu ce 25 novembre 2022 à Adzopé (Sud), en présence de la ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné.

Cette année, l’accent a été mis sur deux secteurs d’activités pourvoyeurs d’emplois, notamment l’architecture et de la pisciculture. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, était présent au lancement de ces journées carrières.

« C’est à cet âge qu’il faut offrir à nos enfants les informations utiles qui les guideront dans leur parcours et leur permettront d’opérer plus tard des choix éclairés », a déclaré la ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné.

Selon elle, « c’est tout le sens de la tenue des journées carrières qui constituent un forum de présentation aux élèves, aux étudiants et au grand public des offres de formation et différents cursus avec leurs exigences, leurs débouchés et des emplois actuels et futurs ».

La ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation a invité les élèves d’Adzopé à ne pas désemplir les stands. Elle a également conseillé les élèves à s’inspirer de l’exemple du Premier ministre Patrick Achi afin d’avoir toujours à l’esprit que « seul le travail paye ».

Représentant le chef du gouvernement, la ministre de la Fonction publique, Anne Désiré Ouloto, a procédé au lancement de la dixième édition des Journées carrières. Elle a par ailleurs partagé son parcours inspirant avec les enfants et les a exhortés au travail dans l’abnégation.

Outre, la ministre de la Fonction publique, la cérémonie a enregistré également la présence de l’épouse du Premier ministre Florence Achi, et celle de Jean-Luc Assi, le ministre de l’Environnement et du développement durable.