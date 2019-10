Côte d’Ivoire : les manuels scolaires contenant des erreurs ont été « corrigés» et seront sur le marché

Les manuels scolaires des classes de Cours préparatoire 1ère année ( CP1) et 2è année ( CP2) en Côte d’Ivoire qui contenaient des erreurs du fait de la société éditrice NEI-CEDA, ont été corrigés et seront sur le marché dans quelques jours.L’information a été donnée mercredi à Abidjan par Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le chef de l’État Alassane Ouattara. « Nous avons le plaisir de vous présenter une copie de ce cahier qui a fait l’objet de beaucoup de discussions ces derniers jours. Ce cahier édité par les Éditions NEI-CEDA se retrouvera sur le marché dans quelques jours avec les bonnes versions sans fautes», a annoncé M. Touré qui est également le ministre de la Communication et des médias.

Le ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle annonçait il y a quelques semaines, qu’elle a constaté la présence de quelques fautes dans les livrets d’exercices intitulés « Mon cahier quotidien, revu et corrigé» pour les classes de cours préparatoires 1ère année ( CP1) et 2è année ( CP2) « Version 2019 des éditions NEI-CEDA».

Selon les autorités éducatives ivoiriennes, les coquilles se seraient glissées dans les livrets d’exercices incriminés au moment de leur réimpression par la maison d’édition.