Côte d’Ivoire: MTN, 1er réseau téléphonique en matière de fluidité de la communication

La société de téléphonie MTN Côte d’Ivoire enregistre les meilleurs performances en matière de conformité réglementaire et se hisse comme le premier réseau en matière de fluidité de la communication en 2020, selon un rapport de l’ARTCI, l’organe de régulation.

Dans un rapport sur la qualité des services mené par l’Autorité de régulation des télécommunications en Côte d’Ivoire (ARTCI), le régulateur reconnaît la fiabilité du réseau, allant de la qualité des appels à la couverture territoriale, en passant par la qualité du service.

L’entreprise de téléphonie, leader en matière d’Internet, qui vient de mener un test pilote réussi de la 5G, propose à ses abonnés un réseau voix, Data, SMS très performant d’un point de vue accessibilité, stabilité et qualité vocale.

Dans l’optique d’offrir en continu des services de qualité supérieure à ses clients, la compagnie a lancé les premiers tests de la 5G le 02 décembre 2021, à Abidjan, à l’occasion du Forum économique Côte d’Ivoire-Afrique du Sud, avec un débit allant jusqu’à 1.7 Gbps.

Opérateur innovant, la société contribue significativement au développement de l’économie numérique, devenue un levier majeur de la croissance du pays. Avec ses prouesses technologiques, elle compte optimiser l’expérience digitale des abonnés.

Depuis 2005, cette société de téléphonie a créé des dizaines de millier d’emplois directs et se positionne comme l’un des plus gros investisseurs privés en Côte d’Ivoire. Le dynamisme de son activité fournit au quotidien des revenus à plus de 200.000 familles via des emplois indirects.

Les dirigeants se disent inspirés par la « conviction que tout le monde mérite les avantages d’une vie moderne connectée ». Avec sa stratégie « Ambition 2025 », le groupe veut fournir des solutions numériques de premier plan pour le progrès de l’Afrique.