Côte d’Ivoire : nomination d’Ally Coulibaly et François Amichia

Les ex-ministres ivoiriens Ally Coulibaly et François Albert Amichia ont été nommés, lundi, respectivement ministre-conseiller spécial auprès du président de la République et président du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) de football.

L’information a été donnée par le ministre-secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé dans un communiqué rendant compte de ces deux nominations effectuées par le président de la République Alassane Ouattara.

Dans le gouvernement du feu premier Hamed Bakayoko, Ally Coulibaly occupait le poste de ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, quand le ministère de la Ville était occupé par François Albert Amichia.