Côte d’Ivoire: nomination d’un nouveau gouvernement de 49 membres

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a procédé mercredi à la nomination d’un nouveau gouvernement de 49 membres dont 07 secrétaires d’État qui intervient à treize mois de l’élection présidentielle d’octobre 2020, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Parmi les membres de cette nouvelle équipe gouvernementale, l’on remarque notamment l’entrée de dix nouvelles personnalités.

Il s’agit des ministres Vagondo Diomandé (sécurité et protection civile), Moussa Dosso ( ressources animales et halieutiques), Gaoussou Touré ( Promotion de la riziculture), Adama Coulibaly (Économie et finances), Mamadou Sanogo ( Économie numérique et poste) et des secrétaires d’État Épiphane Zoro Bi ( Renforcement des capacités), Philippe Legré ( chargé des affaires maritimes), Brice Kouassi (Chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle), Mys Belmonde Dogo (chargé de l’autonomisation de la femme) et Koffi N’Guessan Lataye ( chargé du logement social).

La plupart des membres de l’ancienne équipe gouvernementale conservent leurs portefeuilles.

Il s’agit entre autres, des ministres Hamed Bakayoko (Défense) Marcel Amon Tanoh (Affaires Étrangères), Albert Mabri Toikeuse (Enseignement supérieur), Kandia Camara ( Éducation Nationale), Sansan Kambilé ( Justice et droits de l’homme) Amadou Koné ( Transports) et Alain Donwahi ( Eaux et forêts).

Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement est prévu jeudi au palais présidentiel d’Abidjan.

La liste du nouveau gouvernement

1- Ministre d’Etat, Ministre de la Défense : M. Hamed Bakayoko

2- Ministre des Affaires étrangères : M. Marcel Amon-Tanoh

3- Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Abdallah Albert Toikeusse Mabri

4- Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle: Mme Kandia Kamissoko Camara

5- Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des droits de l’homme : M. Sansan Kambilé

6- Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation : M. Sidiki Diakité

7- Ministre de la Sécurité et de la protection civile : Général Vagondo Diomandé

8- Ministre des Eaux et forêts : M. Alain Richard Donwahi

9- Ministre de l’Intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur : Ally Coulibaly

10- Ministre de l’Agriculture et du développement rural : M. Kobénan Kouassi Adjoumani

11- Ministre des Ressources animales et halieutiques : M. Moussa Dosso

12- Ministre du Plan et du développement : Mme Nialé Kaba

13- Ministre des Transports : M. Amadou Koné

14- Ministre de l’Emploi et de la protection sociale : M. Pascal Abinan Kouakou

15- Ministre de la Promotion de la riziculture : M. Gaoussou Touré

16- Ministre de l’Economie et des finances : M. Adama Coulibaly

17- Ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme : M. Bruno Nabagné Koné

18- Ministre de la Santé et de l’hygiène publique : M. Aouélé Eugène Aka

19- Ministre de l’Economie numérique et de la poste : M. Mamadou Sanogo

20- Ministre de la Ville : M. François Albert Amichia

21- Ministre des Mines et de la géologie : M. Jean Claude Kouassi

22- Ministre de l’Assainissement et de la salubrité : Mme Anne Désirée Ouloto

23- Ministre de la Modernisation de l’administration et de l’innovation du service public : Mme Raymonde Goudou Coffie

24- Ministre de la Culture et de la Francophonie : M. Maurice Bandama

25- Ministre de l’Equipement et de l’entretien routier : M. Amedé Koffi Kouakou

26- Ministre du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables : M. Abdourahmane Cissé

27- Ministre de l’Environnement et du développement durable: M. Joseph Séka Séka

28- Ministre de la Femme, de la famille et de l’enfant : Mme Ramata Ly-Bakayoko

29- Ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté : Mme Mariatou Koné

30- Ministre du Commerce et de l’industrie : M. Souleymane Diarrassouba

31- Ministre de l’Artisanat : Sidiki Konaté

32- Ministre auprès du Premier ministre, chargé de la coordination des grands projets : M. Claude Isaac Dé

33- Ministre de la Fonction publique : M. Issa Coulibaly

34- Ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement : M. Sidi Tiémoko Touré

35- Ministre du Tourisme et des loisirs : M. Siandou Fofana

36- Ministre des Sports : M. Paulin Claude Danho

37- Ministre de l’Hydraulique : M. Laurent Tchagbo

38- Ministre de la Promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement : M. Mamadou Touré

39- Ministre auprès du premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l’Etat : M. Moussa Sanogo

40- Ministre auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l’investissement privé : M. Emmanuel Esmel Essis

41- Ministre de la Promotion des PME : M. Félix Anoblé

Secrétariats d’Etat

1- Secrétaire d’Etat chargé du service civique : M. Siaka Ouattara

2- Secrétaire d’Etat au renforcement des capacités : M. Epiphane Bi Zoro

3- Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Tansports, chargé des affaires maritimes : M. Philippe Legré

4- Secrétaire d’Etat auprès du Garde des sceaux, Ministre de la justice et des droits de l’homme, chargée des droits de l’homme : Mme Aimée Zebeyoux

5- Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle : M. Brice Kouassi

6- Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la femme, de la famille et de l’enfant, chargée de l’autonomisation des femmes des femmes : Mys Beldmonde Dogo

7-Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme, chargé du logement social : M. Koffi N’guessan Lataille

Au titre de la présidence de la République

M. Adama Koné est nommé Ministre auprès du président de la République, chargé des affaires économiques et financières.