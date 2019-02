Côte d’Ivoire: ouverture des inscriptions pour l’admission des étudiants en résidence universitaire

Le Centre régional des œuvres universitaires d’Abidjan (CROU-A I) a invité les étudiants désireux d’obtenir une chambre en résidence universitaire au titre de l’année 2018-2019, à s’inscrire avant le 08 mars 2019 (délai de rigueur), a appris APA vendredi auprès de cette institution.Selon une note d’information, du jeudi 21 février 2019 au vendredi 08 mars 2019 (délai de rigueur), les étudiants et les étudiantes intéressés par l’obtention d’une chambre en résidence universitaire sont priés de déposer les pièces y afférentes sur les sites du CROU A I.

Les pièces concernées par cette inscription, précise la note, sont notamment, le formulaire de la demande d’admission 2018-2019 dûment renseigné et signé à imprimer sur le site du CROU-A I, l’attestation de réussite ou relevé de note 2017-2018 du département ou UFR, le certificat de scolarité 2018-2019 ou celui de 2017-2018.

La photocopie de la carte nationale d’identité ( CNI) du demandeur et quatre photos d’identité de même tirage, la fiche d’engagement individuel et parental, les photocopies de la CNI du parent et l’attestation de réussite au baccalauréat pour les nouveaux étudiants avec la mention Assez-bien, figurent également sur la liste des documents à fournir.

Pour les étudiants des grandes écoles et universités privées, il faut être « affecté de l’Etat» (cette mention est portée sur la carte et certificat de scolarité de l’étudiant). Le dossier complet de l’étudiant doit être déposé dans les différents ateliers ouverts à la sous-direction de l’accueil et des logements et dans les résidences universitaires du campus de Cocody.

Le Centre régional des œuvres universitaires d’Abidjan (CROU-A I) est une institution universitaire qui assure plusieurs missions. Il est chargé entre autres, d’assurer la gestion des résidences universitaires ainsi que des services qui s’y rattachent et de développer les activités sportives et culturelles au profit des étudiants.